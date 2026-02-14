Baja interés por el matrimonio en México y aumenta la unión libre

El matrimonio en México perdió terreno en las últimas dos décadas, particularmente entre jóvenes y adultos de mediana edad, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el periodo 2005-2025, la proporción de personas de 15 años y más que estaban casadas pasó de 47.6% a 36.3%, mientras que quienes vivían en unión libre aumentaron de 11.1% a 17.6%.

Por grupo de edad, el mayor descenso en enlaces matrimoniales se registró entre personas de 30 a 59 años, al pasar de 66.2% en 2005 a 46.8% en 2025. Entre quienes tienen de 15 a 29 años, el indicador bajó de 20.9% a 7.6%.

La caída fue más marcada entre hombres. En el grupo de 30 a 59 años, la proporción de casados disminuyó de 70% a 48.2% en el periodo referido. En mujeres de la misma edad, el matrimonio se redujo 17.2 puntos porcentuales en los últimos 20 años.

Entre personas de 60 años y más, los enlaces pasaron de 55.3% a 52.4%.

En contraste, la unión libre mostró un avance sostenido. En el grupo de 30 a 59 años aumentó de 12.8% en 2005 a 22.9% en 2025. Entre jóvenes de 15 a 29 años pasó de 10.9% a 15.9%, y en adultos mayores de 5.6% a 7.2%.

La soltería también registró un ligero incremento: a nivel nacional pasó de 31.9% en 2005 a 33.2% en 2025 entre la población de 15 años y más.

En cuanto a registros recientes, el Inegi reportó que en 2024 se celebraron 486 mil 645 matrimonios. De éstos, 98.7% correspondió a contrayentes de distinto sexo y 1.3% a parejas del mismo sexo.

Del total de matrimonios entre personas de distinto sexo, 26.9% de las mujeres y 18.4% de los hombres se casaron antes de los 25 años.

Por entidad, Quintana Roo registró la mayor tasa de nupcialidad entre personas de distinto sexo, con 7.2 matrimonios por cada mil habitantes de 15 años y más. Le siguieron Campeche (6.5), Sinaloa (6.5), Durango (6.2) y Guanajuato (6.2).

En contraste, las menores tasas se observaron en Baja California Sur (3.9), Guerrero (3.9), Hidalgo (3.5), Puebla (3.3), así como Ciudad de México y Tlaxcala, con 3.1 cada una.

En cifras

