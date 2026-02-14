Podcast
Nacional

Baja interés por el matrimonio en México y aumenta la unión libre

Reporta Inegi que porcentaje de casados bajó de 47.6% a 36.3% entre 2005 y 2025; aumenta convivencia sin enlace formal, sobre todo entre jóvenes

  • 14
  • Febrero
    2026

El matrimonio en México perdió terreno en las últimas dos décadas, particularmente entre jóvenes y adultos de mediana edad, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el periodo 2005-2025, la proporción de personas de 15 años y más que estaban casadas pasó de 47.6% a 36.3%, mientras que quienes vivían en unión libre aumentaron de 11.1% a 17.6%.

Por grupo de edad, el mayor descenso en enlaces matrimoniales se registró entre personas de 30 a 59 años, al pasar de 66.2% en 2005 a 46.8% en 2025. Entre quienes tienen de 15 a 29 años, el indicador bajó de 20.9% a 7.6%.

matrimonio colectvo nuevo leon requisitos (4).jpg

La caída fue más marcada entre hombres. En el grupo de 30 a 59 años, la proporción de casados disminuyó de 70% a 48.2% en el periodo referido. En mujeres de la misma edad, el matrimonio se redujo 17.2 puntos porcentuales en los últimos 20 años.

Entre personas de 60 años y más, los enlaces pasaron de 55.3% a 52.4%.

En contraste, la unión libre mostró un avance sostenido. En el grupo de 30 a 59 años aumentó de 12.8% en 2005 a 22.9% en 2025. Entre jóvenes de 15 a 29 años pasó de 10.9% a 15.9%, y en adultos mayores de 5.6% a 7.2%.

La soltería también registró un ligero incremento: a nivel nacional pasó de 31.9% en 2005 a 33.2% en 2025 entre la población de 15 años y más.

En cuanto a registros recientes, el Inegi reportó que en 2024 se celebraron 486 mil 645 matrimonios. De éstos, 98.7% correspondió a contrayentes de distinto sexo y 1.3% a parejas del mismo sexo.

Del total de matrimonios entre personas de distinto sexo, 26.9% de las mujeres y 18.4% de los hombres se casaron antes de los 25 años.

matrimonios-colectivos-gobierno-nuevo-leon.jpg

Por entidad, Quintana Roo registró la mayor tasa de nupcialidad entre personas de distinto sexo, con 7.2 matrimonios por cada mil habitantes de 15 años y más. Le siguieron Campeche (6.5), Sinaloa (6.5), Durango (6.2) y Guanajuato (6.2).

En contraste, las menores tasas se observaron en Baja California Sur (3.9), Guerrero (3.9), Hidalgo (3.5), Puebla (3.3), así como Ciudad de México y Tlaxcala, con 3.1 cada una.

En cifras

-Casados: de 47.6% en 2005 a 36.3% en 2025
-Unión libre: de 11.1% a 17.6%
-Solteros: de 31.9% a 33.2%
-Matrimonios en 2024: 486, 645


Comentarios

