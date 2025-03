Texanos piden actuar frente a aranceles y dar revés a medida

Los texanos están preocupados por el impacto que tendrá en las economías de México y Estados Unidos la imposición de aranceles por parte de dicho país, por lo que ya buscan darle revés a esta medida.

En entrevista, John Cowen, alcalde de Brownsville, Texas, mostró preocupación y dijo que ya sostienen pláticas con autoridades y congresistas en Estados Unidos para hacerles ver ese impacto.

Explicó que se espera la pérdida de empleos, caída en exportaciones y menores cruces.

“Es un impacto negativo para todos, vamos a tener menos camiones, menos gente cruzando, vamos a perder empleos".

Es difícil estimar un número de pérdida de empleos, pero son miles de personas las que puede perder su trabajo, en varias áreas de negocios, en los pequeños, habrá menos gente trabajando como chóferes, o los que trabajan en las bodegas, y esto afecta a todo el gasto de la economía de nosotros ahí en Brownsville y también es menos ingresos para la alcaldía y afectaría para hacer obras públicas”, explicó.

Cowen adelantó que seguirán impulsando el diálogo con el objetivo de que esta medida (aranceles universales de 25%) no se reanude o “pase” el próximo 2 de abril.

“Espero que (la medida) no pase el 2 de abril; estamos hablando con los líderes de los estados de Washington DC, en varias áreas, (hemos hablado) con el congresista Vicente González, las cámaras, con congresistas, con nuestros senadores federales. Todos tienen que saber el impacto tremendo para Brownsville y las ciudades de la frontera”, comentó.

Incluso dijo que no hay un Plan B, sino que más bien tendrán que esperar que los aranceles puedan echarse atrás.

“Yo espero que Trump no los aplique, ya que no causarán nada bueno para Estados Unidos, para nadie. No hay un plan B, tendremos que reaccionar de una manera fiscal".

"Es una oportunidad para poder explicar el impacto (a los congresistas) para que entiendan muy bien lo que puede ser si siguen los aranceles o continúan en abril”, subrayó.

A su vez, Glenn Hamer, presidente de The Texas Association of Business, se pronunció en ese mismo sentido, al señalar que rechazan la imposición de aranceles y que existe preocupación sobre el impacto que tendrá la medida en el comercio entre México y Texas.

Y es que, refirió, dicho estado es de los que más importa y exporta productos mexicanos

“Habrá un impacto significativo en comercio bilateral”, aseveró.

El 'golpe' para las economías será evidente

Con la aplicación de aranceles del 25% a mercancías mexicanas por parte del gobierno de Estados Unidos, los precios de productos en ese país podrían incrementarse más de 10 por ciento.

De acuerdo con cálculos de analistas, los más afectados por la medida serían los consumidores estadounidenses.

Y es que, estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), debido a que México y Canadá aportan el 29% de las importaciones de Estados Unidos, la disponibilidad y los precios de los productos en ese mercado se verían afectados.

Tan solo la Industria Nacional de Autopartes (INA) ya informó que los vehículos en Estados Unidos tendrán un incremento de $3,000 dólares en el precio promedio por unidad por la aplicación del 25% de los aranceles a las importaciones de México.

“Se estima un incremento de $3,000 dólares de los automóviles, además de una posible reducción de 1 millón de unidades vendidas en 2025”, comentó.

En el caso de camiones o vehículos pesados, lo que se espera es que, para unidades de este tipo, en promedio el precio subiría cerca de $35,000 dólares en Estados Unidos.

En México se tendría un impacto de $50,000 dólares de incremento en el precio de las unidades, estimó Rogelio Arzate, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Por ello es que los expertos prevén un menor consumo, pues los precios en general seguirán al alza en Estados Unidos.

