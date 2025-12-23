Baja inflación a 3.72% en la primera quincena de diciembre: Inegi

La inflación en México mostró una desaceleración al cierre de 2025.

En la primera quincena de diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.72% a tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El resultado, aunque todavía por encima del objetivo de 3% del Banco de México, representa una mejora frente al 4.21% con el que terminó 2024 y al 4.44% registrado en el mismo periodo del año pasado.

Alimentos impulsan la baja

De acuerdo con el organismo, el comportamiento de la inflación estuvo influido principalmente por el descenso en los precios de frutas, verduras y productos pecuarios.

El índice no subyacente cayó 0.3% a tasa quincenal, aunque mostró un incremento anual de 1.71%.

En contraste, el índice subyacente, que excluye productos de alta volatilidad, avanzó 0.31% quincenal y 4.34% anual, reflejando presiones persistentes en algunos rubros.

En la primera quincena de diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 143.057 y representó un aumento de 0.17% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.72%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/GYNe9UUAAh — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 23, 2025

Servicios siguen al alza

Dentro del componente subyacente, los precios de los servicios registraron un aumento de 0.47% quincenal y 4.38% anual, mientras que las mercancías subieron 0.13% y 4.29%, respectivamente.

Cabe señalar que los alimentos, bebidas y tabaco mostraron un incremento anual de 5.1%.

Canasta básica y expectativas

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 productos y servicios, tuvo una variación de 0.05% quincenal y 3.87% anual, uno de los niveles más bajos del año.

Este reporte se publica tras el último ajuste de política monetaria del Banco de México, que redujo la tasa de interés a 7%.

Analistas del sector privado estiman que la inflación cerrará 2025 en 3.75%, mientras que el banco central proyecta un nivel cercano a 3.5%.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó recientemente que la inflación “está controlada” y destacó que la reducción en la tasa de interés refleja un entorno económico más estable.

La inflación general anual en México bajó a 3.72 por ciento en la primera quincena de diciembre.



El modelo económico de la Cuarta Transformación es una visión distinta; apoyamos a quien menos tiene a partir de la prosperidad compartida. pic.twitter.com/xCloWr6qmc — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 23, 2025

