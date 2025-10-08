Trump ‘abre la puerta’ a cambiar T-MEC por acuerdos bilaterales

El presidente Donald Trump “abrió la puerta” a la posibilidad de cambiar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por acuerdos bilaterales.

Esto significa que, de aceptarse este planteamiento, el T-MEC se dividiría en tres acuerdos bilaterales, es decir, uno entre México y Estados Unidos, otro entre México y Canadá y otro entre Estados Unidos y Canadá.

La posibilidad fue anunciada este martes por el presidente de EUA, Donald Trump, en el marco de una reunión que sostuvo con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca, y la cual ocurre en medio de tensiones por las políticas arancelarias impuestas por Washington.

De manera directa, el republicano fue cuestionado por la prensa sobre el futuro del acuerdo comercial, y ahí respondió que existen diversas opciones sobre la mesa.

“Podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes. Se nos permite hacer acuerdos diferentes. Si lo estuviéramos, podríamos lograr acuerdos que sean mejores para cada país”, comentó Trump al respecto.

Recalcó que su prioridad es lograr “el mejor trato posible” para Estados Unidos, aunque reconoció que mantiene en consideración a México y Canadá como socios estratégicos.

Cabe mencionar que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036.

Cada seis años se revisa y, si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva.

Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años.

Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro periodo de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, mantuvo su condición trilateral al renovarse y ajustarse con el T-MEC, el cual mantiene su vigencia desde julio de 2020.

En este momento se realizan consultas públicas por parte de los tres países, encaminadas al proceso de revisión que iniciará en 2026.

Trump también abordó temas relacionados con la frontera sur y el tráfico de drogas.

Aseguró que los cruces irregulares entre México y Estados Unidos “están en cero” y que los tres gobiernos trabajan de manera conjunta para frenar el tráfico de fentanilo.

“La situación ha mejorado”, afirmó, pues ha ayudado la cooperación tanto mexicana como canadiense en este tema.

¿Qué marcan los tiempos?

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, mantuvo su condición trilateral al renovarse y ajustarse con el T-MEC.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036.

Cada seis años se revisa y, si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva.

Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años.

Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro periodo de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año.

En este momento (octubre de 2025), se realizan consultas públicas del T-MEC por parte de los tres países, encaminadas al proceso de revisión que iniciará en 2026.

Comentarios