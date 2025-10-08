Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_07_at_11_48_54_PM_872e0e9bc5
Finanzas

Trump ‘abre la puerta’ a cambiar T-MEC por acuerdos bilaterales

El tratado se dividiría en tres acuerdos bilaterales, es decir, uno entre México y EUA, otro entre México y Canadá y otro entre Estados Unidos y Canadá

  • 08
  • Octubre
    2025

El presidente Donald Trump “abrió la puerta” a la posibilidad de cambiar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por acuerdos bilaterales.

Esto significa que, de aceptarse este planteamiento, el T-MEC se dividiría en tres acuerdos bilaterales, es decir, uno entre México y Estados Unidos, otro entre México y Canadá y otro entre Estados Unidos y Canadá.

La posibilidad fue anunciada este martes por el presidente de EUA, Donald Trump, en el marco de una reunión que sostuvo con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca, y la cual ocurre en medio de tensiones por las políticas arancelarias impuestas por Washington.

De manera directa, el republicano fue cuestionado por la prensa sobre el futuro del acuerdo comercial, y ahí respondió que existen diversas opciones sobre la mesa.

“Podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes. Se nos permite hacer acuerdos diferentes. Si lo estuviéramos, podríamos lograr acuerdos que sean mejores para cada país”, comentó Trump al respecto.

Recalcó que su prioridad es lograr “el mejor trato posible” para Estados Unidos, aunque reconoció que mantiene en consideración a México y Canadá como socios estratégicos.

Cabe mencionar que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036.

Cada seis años se revisa y, si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva.

Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años.

Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro periodo de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, mantuvo su condición trilateral al renovarse y ajustarse con el T-MEC, el cual mantiene su vigencia desde julio de 2020.

En este momento se realizan consultas públicas por parte de los tres países, encaminadas al proceso de revisión que iniciará en 2026.

Trump también abordó temas relacionados con la frontera sur y el tráfico de drogas.

Aseguró que los cruces irregulares entre México y Estados Unidos “están en cero” y que los tres gobiernos trabajan de manera conjunta para frenar el tráfico de fentanilo.

“La situación ha mejorado”, afirmó, pues ha ayudado la cooperación tanto mexicana como canadiense en este tema.

¿Qué marcan los tiempos?

  • El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994, mantuvo su condición trilateral al renovarse y ajustarse con el T-MEC.
  • El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036.
  • Cada seis años se revisa y, si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva.
  • Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años.
  • Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro periodo de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año.
  • En este momento (octubre de 2025), se realizan consultas públicas del T-MEC por parte de los tres países, encaminadas al proceso de revisión que iniciará en 2026.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_44_0141e2ce90
Bryan Adams trae su gira 'Roll With The Punches' a México en 2026
tmec_sheinbaum_9055de6306
'El T-MEC es ley en los tres países que lo integran': Sheinbaum
AP_25281567021059_df32a720a8
Trump exige cárcel para gobernador y alcalde de Chicago
publicidad

Últimas Noticias

oms_gaza_bc9e5be971
OMS liderará reconstrucción del sistema sanitario en Gaza
EH_UNA_FOTO_2_8f52a1a564
Presenta Ramos Arizpe Ley de Ingresos con alza del 4%
EH_UNA_FOTO_1_829fa6629a
Celebra TV Azteca Tamaulipas 18 años de transmisiones
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×