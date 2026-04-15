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Internacional

Irán afirma que continúa en negociaciones con EUA vía Pakistán

Se indicó que las negociaciones en Islamabad, que duraron 21 horas, estuvieron orientadas al cese total de la guerra y la reivindicación de los derechos de Irán

  • 15
  • Abril
    2026

Irán aseguró este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán continúan, como parte de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, reafirmó la postura de su país.

“Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios”, aseguró Ministerio.

Bagaei indicó que las negociaciones en Islamabad, que duraron 21 horas, estuvieron orientadas al “cese total de la guerra” y a la reivindicación de los derechos de Irán, entre ellos, el levantamiento de las sanciones y la compensación por los daños causados al país durante el conflicto por Estados Unidos e Israel.

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El diplomático reiteró además el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos conforme al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Irán se encuentra abierto al diálogo; descartan fabricación de armas nucleares, según ministro

Sin embargo, indicó que Teherán se encuentra abierto al dialogar sobre “el nivel y el tipo de enriquecimiento” y aseguró una vez más que la República Islámica nunca ha buscado fabricar armas nucleares.

Además, señaló que, en paralelo a los procesos diplomáticos, las Fuerzas Armadas de Irán “vigilan de cerca los acontecimientos con plena atención y están preparadas para responder a cualquier aventura”.


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