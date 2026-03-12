¿Ser hábil en las matemáticas es un don natural?

¿El matemático nace o se hace? Investigadores de la Universidad de Johns Hopkins (JHU, por sus siglas en inglés) en Baltimore (EUA) han analizado el “sentido numérico” (la habilidad de una persona para utilizar los números y realizar cálculos) de 200 niños de nivel preescolar con una edad promedio de cuatro años.

Para valorar el sentido numérico infantil, los niños debieron realizar una serie de pruebas, como observar los grupos de puntos azules y amarillos que aparecían en la pantalla de una computadora, y adivinar qué grupos tenían más puntos. Para evaluar sus capacidades matemáticas, tuvieron que contar en voz alta y resolver unos sencillos problemas de suma.

Los investigadores, dirigidos por la psicóloga Melissa Libertus, becaria postdoctoral del Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro de la JHU, comprobaron que aquellos pequeños que puntuaban mejor en las pruebas del “sentido numérico” tendían a ser mejores en las pruebas de capacidades matemáticas.

Dado que los participantes en el estudio todavía no recibían una instrucción formal en matemáticas, los expertos de la JHU han concluido que la capacidad matemática en los niños preescolares se asocia firmemente con su “sentido numérico” innato.

Las personas emplean cotidianamente el sentido numérico para calcular, por ejemplo, la cantidad de personas que asisten a una reunión o cuántos asientos están libres en una sala de espectáculos, explicaron los autores del estudio.

Según la investigadora Melissa Libertus, “la relación entre el sentido numérico y la capacidad matemática es importante porque hasta ahora creíamos que el primero es universal, mientras que la segunda depende en gran medida de la cultura y el lenguaje y se aprende durante muchos años.

“Por ello, una relación entre sentido numérico y capacidad matemática es sorprendente, y plantea numerosas preguntas y problemas importantes, como si se puede entrenar el sentido numérico de un niño para mejorar su capacidad matemática futura”, ha señalado Libertus. (Con información de Agencias)

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Está demostrado científicamente que cerca del 6 por ciento de la población padece discalculia, un trastorno neurológico que dificulta el aprendizaje de las matemáticas y puede afectar a personas inteligentes, alfabetizadas y con buena salud.

Según el doctor Brian Butterworth, la discalculia dificulta comprender y realizar cálculos a las personas que la padecen, y en la mayoría de los casos esta alteración se hereda. Se sabe que un factor genético influye en el desarrollo de esta discapacidad aritmética, pero todavía se desconocen los genes implicados en el trastorno.

ELLAS CALCULAN IGUAL QUE ELLOS

Por otra parte, la creencia de que la mujer es menos capaz que el hombre para las cuestiones numéricas es falsa, ya que no existe ningún motivo biológico que haga que las mujeres sean peores en matemáticas, de acuerdo a una investigación de la Universidad de Wisconsin (UWM) en Madison, Estados Unidos.

Tras revisar todos los estudios contemporáneos sobre el tema, los investigadores de la UWM concluyeron que “no existe una diferencia innata para las matemáticas entre hombres y mujeres y existen países en los que chicos y chicas son exactamente igual de buenos en esta asignatura”.

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