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Finanzas

Confianza empresarial cae en abril en México: Inegi

La confianza empresarial en México retrocedió en abril, con el IGOEC en 48.2 puntos y 24 caídas anuales consecutivas, según el Inegi

  • 04
  • Mayo
    2026

La confianza empresarial entre los principales sectores manufactureros, de construcción, comercio y servicios privados no financieros en México continuó debilitándose durante abril, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reflejan un entorno de mayor pesimismo entre los directivos.

El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) se ubicó en 48.2 puntos, lo que representa una caída mensual de 0.2 unidades y un retroceso anual de 0.4 puntos, acumulando así su descenso número 24 consecutivo en comparación con el mismo mes del año anterior.

Con este resultado, el indicador se mantiene por debajo del umbral de 50 puntos por 14 meses seguidos, nivel que separa el optimismo del pesimismo empresarial.

Manufactura, con preocupación por la economía

El sector manufacturero registró un nivel de confianza de 47.9 puntos, con una ligera alza mensual de 0.1 unidades, pero una caída anual de 0.4 puntos.

Este indicador suma 14 meses consecutivos en zona de contracción, con la situación económica del país como principal factor de preocupación entre los empresarios del sector.

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El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del sector construcción se ubicó en 48.1 puntos, con un aumento mensual de 0.3 unidades y un avance anual de 1.4 puntos.

A pesar del repunte, el indicador acumula 20 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, aunque los datos reflejan una ligera mejora en la percepción del momento para invertir.

Comercio: retroceso mensual, avance anual

En el sector comercio, la confianza se colocó en 48.9 puntos, con una caída mensual de 0.1 unidades, aunque con un incremento anual de 1.6 puntos.

El indicador suma 14 meses por debajo del umbral de optimismo, aunque el momento para invertir y la percepción actual de las empresas contribuyeron a su avance interanual.

El ICE de los servicios privados no financieros se situó en 48.1 puntos, con una caída mensual de 0.4 unidades y un descenso anual de 1.7 puntos.


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