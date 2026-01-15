Asegura 40% de empresarios que es buen momento para invertir

En 2025, un 39.5% de los empresarios en el país consideró que era un buen momento para invertir.

Con ello se mostraron ligeramente más optimistas que un año atrás, cuando un 38.3% se pronunció en ese sentido.

Los resultados forman parte de la encuesta Data Coparmex, realizada año con año por este organismo privado.

“La confianza empresarial sigue presionada principalmente por la incertidumbre económica con un 26.1%, la inseguridad con 20.4% y el contexto político con 18.4%, que son los obstáculos para crecer más mencionados por los socios".

"Cabe destacar que, con respecto a la misma medición del año anterior, la inseguridad pasa de ser el tercer al segundo obstáculo, reflejando su creciente impacto en la actividad empresarial”, explicó Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex.

Añadió que por ello “reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en conjunto con autoridades, especialistas, académicos y la sociedad civil organizada”.

Ponemos sobre la mesa estos datos no solo para describir la realidad, sino para contribuir a mejorarla; las empresas requieren un ambiente que les permita invertir, producir y generar bienestar para millones de familias, puntualizó.

Además, refirió, existen estados que muestran un mayor ánimo, como Michoacán, Coahuila y Veracruz, mientras que otros como Querétaro, Chihuahua y Tamaulipas enfrentan mayor pesimismo.

"Esto demuestra que las condiciones para invertir no son homogéneas y que se requiere una ruta clara para fortalecer la certidumbre, la legalidad y la estabilidad", explicó el líder empresarial.

Por otro lado, con relación al indicador de gasto regulatorio, el valor nacional demuestra una mejora, al presentar una disminución a 48.9%, lo que confirma que la simplificación administrativa sí puede dar resultados cuando existe voluntad institucional y coordinación entre autoridades.

En otro renglón, el ejercicio realizado por la Coparmex revela que la inseguridad sigue siendo uno de los principales desafíos para las empresas: el 46.8% de los socios encuestados fue víctima de al menos un delito.

“Reforzando este punto: una de cada dos empresas socias fue víctima de un delito; no es una estimación ni una perspectiva, es una cifra concreta”, puntualizó.

