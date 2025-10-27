Cerrar X
Wall Street abre con alza de Dow Jones por acuerdo de EUA y China

Las delegaciones alcanzaron un pacto preliminar, lo que redujo las tensiones entre ambos países y brindó esperanza para los inversionistas

  • 27
  • Octubre
    2025

Este lunes, Wall Street abrió en verde debido a que el Dow Jones de Industriales subía un 0.45% por el acuerdo comercial "preliminar" alcanzado entre Estados Unidos y China, durante el pasado fin de semana.

Las delegaciones de Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo preliminar tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, lo que allana el camino para el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

Durante su comparecencia, el representante de Comercio Internacional de China apuntó que en el diálogo con Estados Unidos se trató los controles a las exportaciones, la posible prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y los gravámenes relacionados con el fentanilo, así como la cooperación antidrogas en torno a ese compuesto.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las conversaciones fueron "buenas", porque redujo los temores de los inversionistas ante la nueva imposición de aranceles.

Las empresas que más se benefician son las productoras de semiconductores, como Nvidia y Broadcom.

La esperanza por una nueva bajada de tipos se incrementó el viernes tras darse a conocer que el Índice de Precios de Consumo de Estados Unidos subió un 3% interanual en septiembre.


