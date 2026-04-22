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Tamaulipas

Telesecundaria de Tampico cumple dos años sin energía eléctrica

Una escuela con 85 alumnos opera sin luz desde hace dos años por fallas en el transformador; padres exigen intervención urgente tras gestiones fallidas

  • 22
  • Abril
    2026

En condiciones de calor extremo y sin iluminación básica, una telesecundaria ubicada sobre el libramiento hacia la colonia Jardín de Champayán dos, en Tampico, cumple ya dos años operando sin servicio de energía eléctrica, situación que ha impactado a una comunidad escolar de alrededor de 85 alumnos.

El problema se originó por fallas en el transformador del plantel, sin que hasta el momento se haya concretado una solución definitiva, pese a múltiples gestiones ante instancias educativas.

El director de la escuela, Julio César Jaime Salinas, explicó que la problemática ya existía antes de su llegada al cargo y que únicamente se logró una reparación temporal con apoyo de padres de familia, la cual no resolvió el deterioro del equipo.

“Cuando llegué, el transformador ya estaba fallando. Se hizo un arreglo con apoyo de los padres, pero fue una solución parcial y los problemas persistieron, ahora ya no tenemos luz”, señaló.

La falta de energía ha obligado a estudiantes y docentes a trabajar en condiciones adversas, sin ventilación ni equipo tecnológico, lo que ha afectado directamente el proceso de enseñanza.

“Los alumnos y maestros padecemos el calor. Esta situación ha provocado que algunos padres ya no inscriban a sus hijos. Tenemos además una entrada clausurada y un salón en demolición, lo que complica más el panorama”, añadió el directivo.

La escuela ha solicitado apoyo a la Secretaría de Educación en Tamaulipas, al CREDE, al ITIFE y a autoridades municipales tanto de Tampico como de Altamira, sin obtener respuesta favorable hasta ahora.

El costo estimado para sustituir el transformador oscila entre 150 mil y 160 mil pesos, monto que rebasa la capacidad financiera del plantel.

Ante la falta de solución, padres de familia y personal docente se manifestaron frente al Palacio Municipal de Tampico, en la Plaza de Armas, para exigir la intervención de las autoridades.

Verónica López, madre de familia, expresó la preocupación por las condiciones en las que estudian los menores.

“Es muy incómodo para nuestros hijos. No pueden prender ni un abanico y toman clases prácticamente a oscuras. Pedimos el apoyo urgente de las autoridades”, manifestó.

Mientras tanto, la comunidad escolar continúa enfrentando jornadas bajo el calor y sin luz, en espera de una respuesta que, aseguran, lleva años sin llegar.


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