Buque con ayuda humanitaria partirá de México a Cuba el jueves

Un buque cargado con ayuda humanitaria zarpará el jueves desde el puerto de Progreso, Yucatán, con destino a Cuba, como parte de la misión internacional “Convoy Nuestra América”, una iniciativa que busca llevar insumos esenciales a la isla en medio de su actual crisis.

De acuerdo con los organizadores, la embarcación transportará varias toneladas de alimentos, medicamentos básicos, productos de higiene y paneles solares, considerados clave para atender las necesidades más urgentes de la población cubana.

El convoy cuenta con el respaldo de la Flotilla Global Sumud, conocida por sus acciones humanitarias en otras regiones del mundo.

En esta ocasión, también se sumarán tres embarcaciones adicionales que partirán desde Isla Mujeres, Quintana Roo, el 20 de marzo, con la intención de arribar a La Habana un día después.

En un comunicado difundido por la misión, los organizadores calificaron la iniciativa como “un esfuerzo de solidaridad internacional sin precedentes” y subrayaron que el objetivo es entregar “suministros vitales” al pueblo cubano.

“Nos estamos movilizando hacia Cuba, llevando ayuda humanitaria crítica para su pueblo”, señala el documento.

Además, advierte que “las consecuencias del asedio estadounidense son letales, para recién nacidos, ancianos y enfermos”.

Denuncian impacto del bloqueo y piden acción global

Los promotores del convoy sostienen que las restricciones económicas y energéticas han afectado gravemente a la isla.

“No hay tiempo que perder, mientras se intensifica la ofensiva para aislar a su pueblo”, afirmaron.

También destacaron que la iniciativa ha crecido rápidamente, pasando de ser una flotilla pequeña a un movimiento internacional con respaldo de comunidades en distintos países.

“Juntos podemos romper el asedio, salvar vidas y defender la autodeterminación de Cuba”, agregaron en el comunicado.

Respaldo político desde México

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró recientemente el apoyo de México hacia Cuba, al calificar la relación como un asunto de “fraternidad”.

“México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano. Es un pueblo hermano y siempre damos la mano al que sufre”, expresó durante su conferencia matutina.

Además, adelantó que realizará una donación económica a título personal, en línea con el llamado hecho por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Cabe señalar que el envío se suma a otras acciones recientes del Gobierno mexicano. El pasado 28 de febrero, dos buques de la Armada arribaron a La Habana con un cargamento de 1,200 toneladas de alimentos, en un intento por mitigar la crisis que enfrenta el país caribeño.

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