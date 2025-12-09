Amenaza Trump con retirar fondos a Chicago tras ataque en metro

La administración del presidente Donald Trump elevó la tensión con las autoridades de Illinois al advertir que podría retirar fondos federales destinados al transporte público de Chicago, a menos que la ciudad presente un plan de seguridad reforzado antes del 19 de diciembre.

La exigencia llegó mediante una carta enviada por Marc Molinaro, administrador de la Autoridad Federal de Tránsito, al gobernador JB Pritzker y al alcalde Brandon Johnson. El documento no establece medidas específicas, pero demanda a la Autoridad de Tránsito de Chicago actualizar su estrategia de seguridad luego del brutal ataque registrado en la Línea Azul el pasado 17 de noviembre.

Un ataque que sacudió a Chicago

El caso que desató el conflicto ocurrió cuando Lawrence Reed, un hombre de 50 años con un extenso historial criminal, roció gasolina y prendió fuego a Bethany MaGee, de 26 años, mientras ambos viajaban en un tren rumbo al centro de Chicago. La víctima logró sobrevivir a pesar de las graves quemaduras.

Reed fue detenido al día siguiente y enfrenta cargos federales por ataque terrorista, delito que podría derivar en cadena perpetua.

Documentos del Tribunal del Condado de Cook revelan más de 60 casos penales en su historial desde 1993, incluidos múltiples episodios de agresión y dos investigaciones previas por incendio premeditado.

Al momento del ataque, se encontraba bajo monitoreo electrónico por golpear a un trabajador social meses atrás, situación que Molinaro calificó como “inconcebible” y evidencia de “fallas sistémicas” en el sistema de justicia local.

Illinois responde: “Trump politiza una tragedia”

La oficina del gobernador Pritzker reaccionó de inmediato, acusando al presidente de utilizar “una tragedia atroz” para presionar políticamente a la ciudad sin ofrecer soluciones reales.

A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que trabaja en la creación de una comisión para combatir el crimen violento en el transporte público y señaló que, si la Casa Blanca realmente buscara mejorar la seguridad, liberaría recursos para enviar más agentes federales a Illinois.

