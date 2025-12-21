9 personas pierden la vida por tiroteo en bar en Sudáfrica

En la madrugada del domingo nueve personas fueron asesinadas y otras 10 personas resultaron heridas por fuertes impactos de bala.

El tiroteo sucedió dentro de un bar en el municipio de Bekkersdal a unos 45 minutos de distancia de la ciudad de Johhanesburgo, este tiroteo es la segunda que sucede en tierras sudafricanas en menos de 21 días.

Doce sospechosos fueron los encargados de dirigir este tiroteo, los hombres armados fueron vistos descender de un camión pequeño de color blanco y de un auto plateado donde empezaron con los disparos hacia los clientes de la taberna 'KwaNoxolo', los disparos continuaron de manera progresiva mientras se retiraban del lugar ante la llegada de los elementos policiacos de la zona.

El comisionado provisional interino de Gauteng Fred Kekana informó que algunos de los tiradores venían encapuchados con pasamontañas y contaban en su poder rifles de modelo AK-47 y algunas pistolas de 9 milímetros.

La agencia de investigaciones Crimenes Graces y Violetnos de Gauteng inició la principal búsqueda de los hombres armados en conjunto con la Unidad de Rastreo de Detección de crímenes.

La última vez que se registró un tiroteo masivo en el país fue el pasado 6 de diciembre, donde en la capital Pretoria 12 personas fallecieron dentro de un bar clandestino, en ese mismo tiroteo se confirmó el fallecimiento de 3 personas menores de edad, de 3, 12 y 16 años respectivamente.

Sudáfrica registra una de las tasas con mayor cantidad de fallecimientos por homicidio en el mundo, según estadísticas del gobierno sudafricano, en el año 2024 se registraron más de 26,000 homicidios en el año, es decir un promedio de 70 homicidios al día.

Comentarios