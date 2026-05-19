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Aplazan audiencia del hijo de Joaquín 'Chapo' Guzmán en EUA

Recordemos que el primero de diciembre de 2025, el hijo del 'Chapo' Guzmán se declaró culpable de los delitos relacionados con lavado de dinero y narcotráfico. 

  • 19
  • Mayo
    2026

Luego de tener fechada su comparecencia, la audiencia del hijo de "Chapo" Guzmán fue aplazada en Estados Unidos.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, alias "El Güero Moreno", líder de la célula delictiva nombrada "Los Chapitos" se tenía prevista para el próximo primero de junio, pero la fecha fue modificada para dentro de unos meses.

De acuerdo con la Corte del Distrito de Illinois, será el próximo 31 de agosto de 2026 a las 13:30 hora local.

Recordemos que el primero de diciembre de 2025, el hijo del Chapo Guzmán se declaró culpable de los delitos relacionados con lavado de dinero y narcotráfico

Te recomendamos: Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se declara culpable: EUA

Su detención se dio junto a Ismael "El Mayo" Zambada el pasado 9 de mayo de 2023, quien aseguró que fue engañado para ser capturado por las autoridades estadounidenses.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Guzmán López admitió estar vinculado a la facción del Cártel de Sinaloa, específicamente en las operaciones relacionadas con la producción y tráfico de heroína, metanfetaminas, cocaína, fentanilo y marihuana hacia dicho país.

Estados Unidos acusa a hijos de 'Chapo' Guzmán de producción y tráfico de drogas

Autoridades estadounidenses lo señalan como uno de los líderes de la facción liderada junto a sus tres hermanos, incluido el fallecido Edgar Guzmán López.

De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), este presunto líder criminal supervisaba la producción de grandes cantidades de droga.

"Tras la muerte de Edgar, Ovidio y Joaquín heredaron una gran cantidad de las ganancias derivadas de narcóticos y comenzaron a invertir grandes cantidades de ese dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia"

Cabe destacar que Joaquín "El Chapo"  Guzmán tuvo cuatro hijos con Griselda López: Griselda Guadalupe, Ovidio "El Ratón", Joaquín “El Güero Moreno” y Édgar.

 

 

 


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