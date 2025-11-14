Cerrar X
Internacional

Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe

Estados Unidos activó la 'Operación Lanza del Sur', enviando el portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe para combatir redes de narcoterrorismo

  • 14
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Estados Unidos anunció el lanzamiento de la “Operación Lanza del Sur”, un despliegue militar encabezado por el Comando Sur (SOUTHCOM) cuyo objetivo es combatir redes de narcotráfico y “narcoterrorismo” en América Latina.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en la red social X que la misión busca “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio” y proteger a Estados Unidos de las drogas que “matan a nuestra gente”.

También destacó que la operación fue una orden directa del presidente Donald Trump.

El USS Gerald R. Ford, pieza central del despliegue

Como parte del operativo, se confirmó la inminente llegada al Caribe del USS Gerald R. Ford, el portaviones más avanzado y costoso de la flota estadounidense. 

Analistas señalan que el movimiento constituye un mensaje directo al régimen de Nicolás Maduro, acusado por Washington de encabezar el Cartel de los Soles.

La operación también se complementa con ejercicios militares cerca de Venezuela, misiones autorizadas de la CIA y ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de 75 muertos, según cifras oficiales.

Respuesta militar del régimen venezolano

La acción estadounidense desató una reacción inmediata en Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció una “movilización masiva” de tropas y civiles, con ejercicios aéreos, terrestres, navales y de misiles.

Imágenes difundidas en la televisión estatal mostraron formaciones militares en varios estados del país y a Padrino junto a un sistema de misiles antiaéreos en Caracas.

El portaviones aún no llega al Caribe, según el Pentágono

Pese a la narrativa oficial, fuentes del Pentágono señalaron que el USS Gerald R. Ford aún navegaba en el Atlántico medio al momento del anuncio y no había entrado al Caribe.

El coronel retirado Mark Cancian, analista del CSIS, consideró improbable que el portaviones permanezca en la región por mucho tiempo debido a su alto valor estratégico y a posibles requerimientos en otros frentes como Medio Oriente.

También advirtió que Venezuela posee sistemas antimisiles de fabricación rusa, capaces de representar un riesgo para aeronaves estadounidenses si la tensión escala.

 

 


