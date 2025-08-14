Cerrar X
Advierten fuertes lluvias por tormenta tropical Erin en el Caribe

Las autoridades del norte del Caribe advirtieron este jueves sobre fuertes lluvias y olores peligrosos a medida que la tormenta tropical Erin se acerca

Las autoridades del norte del Caribe advirtieron este jueves sobre fuertes lluvias y olores peligrosos a medida que la tormenta tropical Erin se acercaba a la región.

Se tiene previsto que la tormenta permanezca en mar abierto y se mueva hacia el norte-noreste de islas como Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas y de Estados Unidos, y Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Erin se encontraba a unos 1.270 kilómetros (790 millas) al este de las Islas de Barlovento norteñas. Tenía vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (60 millas por hora) y se movía hacia el oeste a 28 km/h (17 mph).

Se emitieron avisos de tormenta tropical para Anguila y Barbuda; San Martín y San Bartolomé; Saba y San Eustaquio, y San Martín.

Se pronostica que Erin adquiera fuerza de huracán el viernes y se fortalezca hasta convertirse en una tormenta de categoría 3 para el sábado por la noche, convirtiéndose en la primera tormenta de categoría 3 o mayor de esta temporada.

"Erin se está moviendo hacia un área del Atlántico propicia para una intensificación rápida. Las aguas están increíblemente cálidas", indicó Alex DaSilva, principal experto en huracanes de AccuWeather.

Los meteorólogos dijeron que podrían registrarse vientos con fuerza de tormenta tropical en partes de las Islas de Barlovento norteñas, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Británicas, así como Puerto Rico, este fin de semana.

"Todavía hay una incertidumbre mayor de lo normal sobre los impactos a largo plazo de Erin en partes de las Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas a largo plazo", señaló el NHC.

Michael Lowry, especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, comentó que casi todos los modelos indican que Erin girará "seguramente al este del territorio continental de Estados Unidos la próxima semana".


