Tamaulipas

Fuerte lluvia en Nuevo Laredo deja calles inundadas

Algunas familias reportaron que el agua entró en sus viviendas, en el sector poniente de la ciudad, que es donde se registró la lluvia más fuerte

  • 26
  • Noviembre
    2025

Calles inundadas, vehículos varados y fallas en el servicio de energía eléctrica se observan en Nuevo Laredo tras las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de hoy miércoles.

El paso vehicular de la calle Anáhuac, que conecta el centro con el poniente de la ciudad, fue cerrado a la circulación vehicular por estar inundado.

Algunas familias reportaron que el agua entró en sus viviendas, en el sector poniente de la ciudad, que es donde se registró la lluvia más fuerte.

Algunos vehículos cayeron en alcantarillas abiertas, que no eran visibles debido a los encharcamientos, mientras que otros ya no avanzaron al ser dañados por el agua.

La Dirección de Tránsito y Vialidad pide a los automovilistas evitar circular por las calles encharcadas, como la César López de Lara, Municipio Libre, Lago de Chapala, Reforma, Degollado y Héroe de Nacataz, en diferentes intersecciones.

Se recomienda circular más despacio y con mayor precaución.

A las personas que están atrapadas en sus vehículos en una calle encharcada, pueden solicitar apoyo al teléfono 867 711-3900 o al 072, también en línea en 072.mx.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que  la tormenta ya se está alejando de la región, por lo que las lluvias serán ligeras en el transcurso del día.


