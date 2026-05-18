Muere hombre por hantavirus en EUA; no está vinculado a crucero

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, en Estados Unidos, confirmó este lunes el fallecimiento de un adulto a causa de hantavirus, aunque aclaró que este caso no está relacionado con el brote detectado recientemente en un crucero en el Atlántico.

De acuerdo con funcionarios de la dependencia, la cepa del virus identificada en la víctima es una variante que suele presentarse en Colorado durante esta época del año.

Las autoridades sanitarias informaron además que continúan investigando la posible fuente de exposición.

Autoridades investigan el origen del contagio

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores infectados, especialmente a través de la inhalación de partículas provenientes de orina, saliva o excremento secos. Aunque en casos excepcionales puede existir transmisión entre personas, las autoridades señalan que esto ocurre únicamente tras contactos cercanos y prolongados.

Especialistas recordaron que el periodo de incubación del virus puede extenderse hasta seis semanas, lo que complica identificar con rapidez el momento exacto del contagio.

Hasta el momento, el Departamento de Salud de Colorado no ha revelado la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Brote en crucero deja tres fallecidos

Mientras tanto, continúa el seguimiento internacional al brote registrado en el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, que arribó este lunes a Róterdam.

La embarcación transportaba alrededor de 150 pasajeros y tripulantes provenientes de 23 países cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió, el pasado 2 de mayo, la primera alerta sobre múltiples casos de enfermedades respiratorias graves a bordo.

Según datos oficiales de la OMS, hasta ahora se han contabilizado ocho casos confirmados y dos probables de hantavirus relacionados con el crucero.

Además, tres personas han fallecido a consecuencia del brote, lo que mantiene bajo observación a las autoridades sanitarias internacionales debido al inusual comportamiento de la enfermedad en un entorno marítimo.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral potencialmente mortal que puede provocar síntomas respiratorios severos y fallas orgánicas. Entre los principales síntomas destacan fiebre, dolor muscular, fatiga y dificultad para respirar.

Aunque no existe una vacuna específica contra el hantavirus, los expertos recomiendan evitar el contacto con roedores y mantener medidas de higiene en áreas donde pueda existir presencia de estos animales.

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