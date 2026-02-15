Alertan por tornados y fuertes vientos en sureste de EUA
Un sistema de tormentas activó alertas en estados del sur; hay daños materiales y miles de usuarios sin electricidad en varias zonas
El intenso frío en algunos estados de Estados Unidos continúa y ahora, también se alertaron por posibles tornados y fuertes vientos.
Y es que, debido a un sistema de tormentas que azotó el sureste del país durante este fin de semana, ha provocado que estados como Mississippi y Luisiana realicen alertas por posibles tornados antes de que el sistema llegue a Georgia y Florida.
Algunas de las mayores tormentas en el sur del país se registraron cerca de Lake Charles, Luisiana, donde los fuertes vientos de una tormenta eléctrica volcaron un remolque para caballos y un carro alegórico de Mardi Gras, provocaron daños en una pasarela de embarque en un aeropuerto y arrojaron el toldo metálico de una casa contra líneas eléctricas.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que postes de electricidad se partieron y cayeron cerca de las localidades de Jena, Cheneyville y Donaldsonville, en Luisiana.
Las tormentas provocaron algunos cortes de electricidad en el sur, pero no se acercaron a la enorme cantidad de cortes causados por las tormentas de hielo a finales del mes pasado en el norte de Mississippi y Nashville, Tennessee.
Durante este domingo, alrededor de 11,000 clientes se quedaron sin electricidad en Texas y más de 9,000 en el norte de Florida, según PowerOutage.us, que registra los cortes de electricidad en todo el país.
