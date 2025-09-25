Amazon pagará 2,500 millones de dólares por suscripción Prime

Tras alcanzar un acuerdo histórico con la Comisión Federal de Comercio, Amazon pagará 2,500 millones de dólares por "sus prácticas engañosas" de inscripción por su membresía de Prime y dificultar que millones de afectados pudieran cancelarlo.

La agencia federal indicó que la empresa "utilizó métodos engañosos" para inscribir a los consumidores sin su consentimiento.

Este acuerdo es considerado uno de los más grandes en la historia de la agencia y la comisión después de comenzar un juicio en Seattle.

Según el acuerdo, Amazon pagará una multa de 1,000 millones de dólares para reembolsar a más de 1,500 millones de afecados por dichas acciones. Además, tendrá que hacer cambios significativos en la inscripción y cancelación de Prime.

Entre dichas modificaciones, Amazon debe incluir un botón para que los clientes rechacen Prime y explicar claramente los términos de dicha suscripción, como el costo, la fecha y la frecuencia de los cargos.

Fue en 2023 cuando la Comisión acusó a la empresa y a varios de sus ejecutivos de engañar deliberadamente a sus consumidores.

Se estima que alrededor de 200 millones de personas se encuentran suscritos a Prime en Estados Unidos.

