Amazon pagará 2,500 millones de dólares por suscripción Prime

La FTC demandó a la empresa internacional por utilizar 'métodos engañosos' para cubrir y/o dificultar la cancelación del servicio

  • 25
  • Septiembre
    2025

Tras alcanzar un acuerdo histórico con la Comisión Federal de Comercio, Amazon pagará 2,500 millones de dólares por "sus prácticas engañosas" de inscripción por su membresía de Prime y dificultar que millones de afectados pudieran cancelarlo.

La agencia federal indicó que la empresa "utilizó métodos engañosos" para inscribir a los consumidores sin su consentimiento.

Este acuerdo es considerado uno de los más grandes en la historia de la agencia y la comisión después de comenzar un juicio en Seattle.

Según el acuerdo, Amazon pagará una multa de 1,000 millones de dólares para reembolsar  a más de 1,500 millones de afecados por dichas acciones. Además, tendrá que hacer cambios significativos en la inscripción y cancelación de Prime.

Entre dichas modificaciones, Amazon debe incluir un botón para que los clientes rechacen Prime y explicar claramente los términos de dicha suscripción, como el costo, la fecha y la frecuencia de los cargos.

Fue en 2023 cuando la Comisión acusó a la empresa y a varios de sus ejecutivos de engañar deliberadamente a sus consumidores. 

Se estima que alrededor de 200 millones de personas se encuentran suscritos a Prime en Estados Unidos.


Comentarios

