Anuncia Rubio reforma masiva al Departamento de Estado de EUA

Este martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una reforma estructural del Departamento de Estado, que contempla una reducción del 15% del personal en territorio estadounidense, así como el cierre o consolidación de más de 100 oficinas diplomáticas y agencias internacionales.

La medida fue difundida en redes sociales por Rubio y luego confirmada por documentos internos obtenidos por The Associated Press (AP), en los que se detalla el nuevo enfoque estratégico con el que el gobierno republicano busca “enfrentar los retos del siglo XXI”.

Today is the day. Under @POTUS’ leadership and at my direction, we are reversing decades of bloat and bureaucracy at the State Department.



These sweeping changes will empower our talented diplomats to put America and Americans first. pic.twitter.com/CGWz3JrYwu