Apple lanza iPhone 17; mantienen precios de Pro pese aranceles

Presentan iPhone 17 Air, la cual se destaca por su capacidad en la duración de batería, la más grande en comparación a sus antiguos modelos

  • 09
  • Septiembre
    2025

Apple presentó "nuevo miembro" de su gama de teléfonos inteligentes, el ultrafino iPhone 17 Air, con un precio de salida de 999 dólares, así como un rediseño de los iPhone Pro.

Los modelos de alta gama de su nueva línea con un precio de salida de 1,099 dólares, que tiene una batería más grande de cualquier iPhone hasta la fecha.

El director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, recalcó que los modelos Pro tienen "el mismo precio que el año pasado por los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes".

Esto deja entrever que los aranceles del 20% que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos.


