Arrasa incendio barriada de Seúl y evacúan a 260 personas

Un incendio registrado el viernes en uno de los últimos barrios desfavorecidos de Seúl provocó la evacuación de cerca de 260 residentes, luego de que las llamas arrasaran viviendas improvisadas construidas en una ladera al sur de la capital surcoreana. De acuerdo con autoridades, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

El siniestro ocurrió en la barriada de Guryong, una zona conocida por su alta densidad poblacional y por la precariedad de sus construcciones. La Agencia Nacional de Bomberos informó que el fuego fue completamente controlado tras más de ocho horas de labores continuas.

¿Cuántas personas fueron evacuadas tras el incendio?

Según el reporte oficial, 258 personas fueron evacuadas de manera preventiva a lugares seguros. Las autoridades indicaron que el operativo se desarrolló sin incidentes mayores y permitió proteger la integridad de los habitantes, muchos de los cuales perdieron sus viviendas.

El oficial de bomberos Jeong Gwang-hun detalló en una conferencia de prensa que más de 1,200 elementos, entre bomberos y policías, participaron en las tareas de control del incendio, evacuación y resguardo del perímetro afectado.

Investigación en curso para determinar las causas

La Agencia Nacional de Bomberos señaló que se realizarán exámenes forenses y otras investigaciones técnicas para identificar el origen del incendio y establecer el alcance de los daños materiales. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de casas destruidas o afectadas.

Funcionarios explicaron que la complejidad del terreno y la cercanía entre las viviendas dificultaron la contención inicial de las llamas, lo que obligó a desplegar recursos adicionales.

Un barrio vulnerable a incendios recurrentes

La barriada de Guryong ha registrado incendios ocasionales a lo largo de los años. Especialistas señalan que esta vulnerabilidad está relacionada con la alta concentración de viviendas construidas con materiales fácilmente inflamables, además de la limitada infraestructura contra emergencias.

El vecindario se ubica cerca de algunos de los distritos más exclusivos de Seúl, caracterizados por rascacielos residenciales y zonas comerciales de alto valor, lo que ha convertido a Guryong en un símbolo de las desigualdades económicas en Corea del Sur.

Origen histórico del asentamiento

Guryong se formó durante la década de 1980 como un asentamiento informal para personas que fueron desalojadas de sus comunidades originales debido a proyectos de demolición y reurbanización a gran escala.

En ese periodo, cientos de miles de residentes de bajos ingresos fueron desplazados como parte de una estrategia urbana impulsada por autoridades respaldadas por el ejército, que buscaban transformar la imagen de la ciudad antes de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Las autoridades locales continúan evaluando la situación de las familias afectadas y las condiciones del área, mientras se analizan posibles medidas para reducir riesgos futuros en esta zona vulnerable.

