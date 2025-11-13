Cerrar X
Arrestan a niño de 11 años por realizar 'Death Note' en Florida

El menor fue identificado como un estudiante que cursa un programa educativo de entorno complicado, lo que significa que tiene actitudes y conductas agresivas

Autoridades locales de Florida detuvieron a un menor de 11 años tras descubrir que elaboró una lista con los nombres de sus compañeros para "asesinarlos".

De acuerdo con una alerta, las autoridades lograron leer un comentario en redes sociales, donde el niño amenazó con perpetrar un tiroteo. Por lo que fuerzas de seguridad acudieron hasta la ubicación del menor para detenerlo.

La Oficina del Alguacil del condado de Volusia, el menor, identificado como Karson Curry, escribió una lista de amenazas que generó preocupación entre el personal escolar.

El alguacil Mike Chitwood señaló que, aunque las amenazas escolares han disminuido en los últimos meses, su oficina mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de amenaza contra estudiantes o personal educativo.

El menor fue identificado como un estudiante que cursa un programa educativo que ofrece servicios de aprendizaje en un entorno complicado. Esto significa que está inscrito por actitudes y conductas agresivas.

Cabe destacar que esta acción es considerada como delito grave en el condado de Volusia.


