Decomisa Protección Civil pirotecnia en peregrinaciones

Jorge Luis Juárez, titular de Protección Civil de Torreón, comentó que fue una empresa que participó en esta temporada de peregrinaciones, a la que se le decomisaron dos artefactos.

“El día de ayer (domingo) tuvimos un tema con una empresa; por ahí se retiraron dos artefactos, se dio cuenta a tiempo, se dio una denuncia ciudadana, que es lo importante. Es importante que la gente nos denuncie, de manera anónima, que nos diga dónde es la situación para ir directamente con ellos y hacer el decomiso”, recalcó el titular.

Explicó que únicamente se hizo el retiro de la pirotécnica y no se aplicó ninguna sanción. “Se dejó el antecedente importante”, aclaró Juárez.

El titular recordó que el año pasado solo una persona fue sorprendida con su uso justo durante el inicio de la temporada de peregrinaciones guadalupanas.

El uso de pirotecnia puede ocasionar graves lesiones, desde quemaduras en diferentes partes del cuerpo hasta graves heridas e incluso amputaciones de dedos. Y de acuerdo con el funcionario, son sobre todo menores los que hacen uso de estos artefactos.

De ahí la insistencia de denunciar la presencia de pirotecnia no solo en las peregrinaciones, sino también en el uso y resguardo de este tipo de mercancías.

El titular de Protección Civil recordó que en la ciudad solo hay tres personas profesionales que cuentan con un permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional para su uso.

“Hay nada más tres personas que están autorizadas por la Sedena; que Protección Civil lo supervisa, lo hacen ya de una manera profesional".

"Actualmente, ellos no lo detonan de manera manual, sino electrónica; el problema es que se detona de manera manual y el almacenamiento”.

