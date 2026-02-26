Estados Unidos e Irán logran avances en diálogo nuclear

Estados Unidos e Irán lograron este jueves avances significativos en las conversaciones destinadas a resolver su prolongada disputa nuclear y evitar nuevos ataques estadounidenses, informó el mediador Omán, en medio de un reforzamiento militar de Washington en Oriente Medio.

Las partes acordaron reanudar las negociaciones tras consultas en sus respectivas capitales, mientras que las discusiones a nivel técnico se celebrarán la próxima semana en Viena, según anunció el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, en una publicación en X, al concluir la jornada de diálogo en Suiza.

La evaluación positiva del canciller omaní se produjo tras las conversaciones indirectas en Ginebra entre el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes sostuvieron dos sesiones de trabajo durante el día.

“Hemos concluido el día tras un avance significativo en la negociación entre Estados Unidos e Irán”, declaró Badr Albusaidi, aunque evitó afirmar que se hayan superado los principales obstáculos hacia un acuerdo definitivo.

Por su parte, Araqchi calificó el diálogo como uno de los más serios sostenidos con Washington y señaló a la televisión estatal iraní: “Llegamos a un acuerdo sobre algunos temas, y hay diferencias con respecto a otros”.

El diplomático confirmó que la próxima ronda de negociaciones se celebrará en menos de una semana y reiteró que Teherán exige el levantamiento de las sanciones estadounidenses, condición que Washington ha supeditado históricamente a concesiones sustanciales por parte de Irán.

Cualquier avance hacia un acuerdo entre ambas naciones —enemigas desde hace décadas— podría reducir el riesgo de una escalada militar, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre la posibilidad de un ataque contra Irán, escenario que analistas temen derive en un conflicto regional de mayor alcance.

Comentarios