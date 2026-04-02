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Puka Nacua ingresa a centro de rehabilitación tras ser demandado

De acuerdo con su abogado, el receptor ingresó a un programa para mejorar su conducta mientras enfrenta una demanda tras haber mordido a una mujer en 2025

  • 02
  • Abril
    2026

Después de que en marzo se reportara que una mujer presentó una demanda en contra del receptor de Los Angeles Rams, Puka Nacua, por haber realizado una "declaración antisemita no provocada" en la víspera de Año Nuevo y que, posteriormente, la mordió en el hombro, su abogado Levi McCathern. Informó que Nacua ha ingresado a un centro de rehabilitación.

"Él ya llevaba un periodo de tiempo considerable en [rehabilitación] antes de que saliera a la luz cualquiera de estas acusaciones... y está previsto que permanezca allí un tiempo más", declaró McCathern a “The California Post”.

En la demanda presentada en contra de la estrella de la NFL se invocan cargos de violencia de género, agresión y lesiones, y negligencia.

De acuerdo con McCathern, Nacua decidió ingresar a rehabilitación en un intento por "mejorar su comportamiento general en todos los aspectos de su vida".

En este sentido, el abogado también compartió que Nacua "completará el programa con tiempo suficiente para participar en todas las OTAs [entrenamientos organizados del equipo] de los Rams".

Por su parte, el entrenador de los Rams, Sean McVay, comentó durante la reunión anual de la NFL que la franquicia ha estado al tanto del incidente desde que ocurrió y que siguen recopilando información".

Del mismo modo, reitero su confianza y apoyo incondicional en el jugador de 24 años.

"Pero, hombre, ya lo saben: confío en el corazón de este chico", dijo McVay. "Lo aprecio, le brindo mi apoyo incondicional y quiero seguir ayudándole a crecer; deseo obtener todos los hechos pertinentes antes de precipitarme a emitir un juicio sobre esa situación en particular", dijo McVay.

En su corta estancia de tres años, Nacua se ha convertido en uno de los receptores más productivos en la historia de la NFL en sus primeras tres temporadas con los Rams, que lo seleccionaron procedente de BYU en 2023 con la última selección de la quinta ronda del Draft.

Lideró la liga con 129 recepciones la temporada pasada, al acumular 1,715 yardas y 10 touchdowns, antes de volver a encabezar la NFL en los playoffs con 24 recepciones para 332 yardas y dos anotaciones.


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