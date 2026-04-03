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Internacional

Rubio acusa a China de intimidación por detener buques de Panamá

Según datos públicos del MOU de Tokio, de los 124 barcos detenidos en puertos chinos para inspección en marzo, 92 tenían bandera panameña

  • 03
  • Abril
    2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este viernes por detener o demorar a decenas de barcos con bandera panameña.

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Ante esto, China negó las acusaciones. Panamá quedó inmersa en una rivalidad más amplia entre Washington y Beijing, después de que el presidente Donald Trump considera que esa ruta marítima clave para el comercio es estratégicamente importante.

“La decisión de China de detener o de otro modo obstaculizar a embarcaciones con bandera panameña que participante en comercio lícito desestabiliza las cadenas de suministro, eleva los costos y erosiona la confianza en el sistema comercial global.

Estados Unidos está con Panamá frente a cualquier acción de represalia contra su soberanía, y siempre apoyará a nuestros socios ante la intimidación”.

Según datos públicos del MOU de Tokio, de los 124 barcos detenidos en puertos chinos para inspección en marzo, 92 tenían bandera panameña.

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Eso representa un aumento drástico respecto de los dos meses anteriores, cuando 19 de 45 navíos retenidos en febrero tenían bandera panameña, y 23 de 71 en enero enarbolaban la bandera de ese país centroamericano.

“Las repetidas acusaciones incorrectas de Estados Unidos sólo revelan su intento de tomar el control del canal”, sostuvo Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington. 

Estados Unidos ha presionado a Panamá y a otros países latinoamericanos para frenar la influencia de China en el hemisferio occidental, donde Trump ha dicho que concentraría cada vez más su atención. 

La Comisión Marítima Federal en Washington ha estado dando seguimiento a las embarcaciones con bandera panameña que están siendo detenidas o demoradas en puertos chinos.

El gobierno de Panamá ha dicho que una subsidiaria del grupo danés AP Moller-Maersk, asumiría temporalmente la administración de las terminales mientras se adjudica un nuevo contrato. DiBella indicó que el Ministerio de Transporte de China había convocado a Maersk a Beijing para conversaciones de alto nivel.

El canciller panameño, Javier Martínez, reconoció en marzo que había habido un aumento en las detenciones, pero expresó que creía que formaban parte de prácticas rutinarias de la industria marítima, porque las detenciones también ocurren en otros puertos y otras banderas.


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