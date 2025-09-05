Aseguran 298 kilos de cocaína en Ecuador; iban hacia México

Autoridades ecuatorianas decomisaron un total de 298 kilos de cocaína encontradas dentro de un contenedor con dirección hacia México.

El hallazgo se produjo durante el despliegue operativo ejecutado por agentes de investigación dentro del puerto de Guayaquil, donde identificaron un contenidor que tenía sellos adulterados.

Al revisar el contenido, se encontraron varios sacos de yute con 300 bloques de cocaína, valorada en más de 13 millones de dólares, según mencionó la policía.

De acuerdo con cifras oficiales, en Ecuador se incautaron alrededor de 105 toneladas de droga durante el primer semestre del año.

Además, dos personas fueron detenidas, a quienes se les decomisaron sus teléfonos celulares y se encuentran bajo investigación.

Se presume que Ecuador es considerado como el tercer país del mundo que más asegura drogas, luego de Colombia y Estados Unidos, con un récord de 200 toneladas anuales desde 2021.

