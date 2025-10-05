Cerrar X
inter_militar_colombia_59107c65b3
Internacional

Ataque a base militar de Colombia deja a un muerto y seis heridos

En 2024 otros dos soldados murieron y 21 más resultaron heridos en ataque similar en la misma base que se encuentra a 400 kilómetros al noreste de Bogotá

  • 05
  • Octubre
    2025

Un ataque con morteros contra una base del ejército en el oriente de Colombia dejó el domingo a un soldado muerto y otros seis heridos, informó la institución militar.

El atentado ocurrió en la base militar Puerto Jordán, ubicada en un pequeño poblado rural del departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, a 400 kilómetros al noreste de Bogotá. El año pasado, otros dos soldados murieron y 21 más resultaron heridos en ataque similar en el mismo lugar.

El ejército indicó en un comunicado que el ataque se llevó a cabo con morteros —un tipo de arma que dispara proyectiles explosivos o incendiarios— que adjudicó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Imágenes difundidas por la prensa colombiana mostraban la enorme estructura lucía sin techo, metal retorcido y paredes y ventanales destrozados.

A través de una publicación en la red social X, la gobernación de Arauca condenó el “atentado terrorista” que “afrenta contra la institucionalidad, la seguridad y la paz de nuestro Departamento y el país”.

La Procuraduría General del Estado se unió a la condena al atentado. La Defensoría del Pueblo pidió “a los grupos armados ilegales poner fin a las hostilidades”.

En Arauca tienen presencia el ELN y facciones disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron a un acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016. Enfrentamientos por el control de territorio en enero pasado dejaron decenas de muertos y miles de desplazados, provocando la suspensión de los diálogos de paz entre en el ELN y el gobierno de Gustavo Petro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T155658_021_0968650c31
Ramos Arizpe contará con el primer Centro de Rehabilitación
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T155038_119_3a6d2e893e
Intensifica Guadalupe campaña para prevenir cáncer de mama
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T154223_878_403a66a8b9
Promueven conservación ambiental en Cañón de San Lorenzo
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
publicidad
×