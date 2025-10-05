Ataque a base militar de Colombia deja a un muerto y seis heridos

Un ataque con morteros contra una base del ejército en el oriente de Colombia dejó el domingo a un soldado muerto y otros seis heridos, informó la institución militar.

El atentado ocurrió en la base militar Puerto Jordán, ubicada en un pequeño poblado rural del departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, a 400 kilómetros al noreste de Bogotá. El año pasado, otros dos soldados murieron y 21 más resultaron heridos en ataque similar en el mismo lugar.

El ejército indicó en un comunicado que el ataque se llevó a cabo con morteros —un tipo de arma que dispara proyectiles explosivos o incendiarios— que adjudicó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Imágenes difundidas por la prensa colombiana mostraban la enorme estructura lucía sin techo, metal retorcido y paredes y ventanales destrozados.

A través de una publicación en la red social X, la gobernación de Arauca condenó el “atentado terrorista” que “afrenta contra la institucionalidad, la seguridad y la paz de nuestro Departamento y el país”.

La Procuraduría General del Estado se unió a la condena al atentado. La Defensoría del Pueblo pidió “a los grupos armados ilegales poner fin a las hostilidades”.

En Arauca tienen presencia el ELN y facciones disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron a un acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016. Enfrentamientos por el control de territorio en enero pasado dejaron decenas de muertos y miles de desplazados, provocando la suspensión de los diálogos de paz entre en el ELN y el gobierno de Gustavo Petro.

Comentarios