Ataque ruso con misiles y drones deja muertos y heridos en Kiev

Un ataque combinado de misiles y drones contra la región de Kiev dejó al menos cuatro personas muertas y 15 heridas durante la noche del viernes al sábado, informaron autoridades locales.

El jefe de la administración regional, Mykola Kalashnyk, señaló que tres de los heridos se encuentran en estado crítico y que dos de ellos están siendo sometidos a cirugía.

Según el funcionario, los ataques alcanzaron cuatro distritos de la región, provocando daños en edificios residenciales, instituciones educativas, empresas e infraestructura crítica.

Infraestructura energética, el principal objetivo

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que la infraestructura energética de la región de Kiev fue el principal objetivo del bombardeo nocturno.

De acuerdo con el mandatario, Rusia lanzó aproximadamente 430 drones de distintos tipos y 68 misiles durante la ofensiva.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra instalaciones energéticas e industriales que sirven a las fuerzas armadas de Ucrania, así como aeródromos militares.

Tensiones en medio de contexto internacional

Los ataques se registran pocos días después de que Estados Unidos pospusiera conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania previstas para esta semana, en medio de la creciente tensión por la guerra en Irán.

Analistas señalan que el Kremlin podría beneficiarse indirectamente del conflicto en Oriente Medio, tanto por el aumento de los precios mundiales de la energía como por la posibilidad de que la atención internacional se desvíe de la guerra en Ucrania.

Zelensky pide reforzar defensas

Ante la situación, Zelensky instó a los aliados occidentales de Kiev a incrementar urgentemente la producción de misiles de defensa aérea.

“Rusia intentará explotar la guerra en Oriente Medio para causar una destrucción aún mayor aquí en Europa, en Ucrania”, advirtió el mandatario en redes sociales.

El presidente ucraniano también pidió desarrollar sistemas capaces de contrarrestar amenazas balísticas y otros equipos necesarios para proteger a la población.

Ataques ucranianos en territorio ruso

Mientras tanto, drones ucranianos alcanzaron durante la misma noche instalaciones en la región rusa de Krasnodar, en el sur de Rusia.

Autoridades locales informaron que tres personas resultaron heridas tras un ataque contra Port Kavkaz, un puerto frente a Crimea utilizado para el envío de gas natural licuado y granos.

Además, la caída de escombros de drones provocó un incendio en la refinería de petróleo Afipsky, aunque las autoridades indicaron que no se reportaron víctimas en ese incidente.

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