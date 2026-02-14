Podcast
Internacional

Ataques con drones dejan muertos en Odesa y Briansk

Un ataque ruso con drones mató a una mujer en Odesa y otro ucraniano dejó un civil muerto en Briansk, en vísperas de nuevas conversaciones de paz en Ginebra

  • 14
  • Febrero
    2026

Un ataque ruso con drones sobre la ciudad ucraniana de Odesa dejó una persona fallecida, informaron autoridades el sábado, en medio de los preparativos para una nueva ronda de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, un avión no tripulado impactó un edificio residencial en la ciudad portuaria del mar Negro y causó la muerte de una mujer de edad avanzada.

En territorio ruso, un civil murió tras un ataque ucraniano con drones contra un automóvil en la región fronteriza de Briansk, indicó el gobernador Alexander Bogomaz.



Los hechos ocurrieron un día después de que misiles ucranianos mataran a dos personas e hirieran a cinco en Belgorod, de acuerdo con el gobernador regional Viacheslav Gladkov.

Nueva ronda de negociaciones en Ginebra

En paralelo a la escalada de ataques, funcionarios de ambos países confirmaron que la próxima semana se celebrará en Ginebra una nueva ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que el diálogo se llevará a cabo martes y miércoles. La información fue confirmada por Dmytro Lytvyn, asesor de comunicación del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Las negociaciones se producen a pocos días del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala y en un contexto de combates continuos a lo largo de unos 1.250 kilómetros de frente, bombardeos persistentes sobre infraestructura civil ucraniana y operaciones casi diarias de drones de largo alcance lanzados por Kiev contra objetivos en territorio ruso.

Obstáculos persistentes y llamado a garantías

Los esfuerzos diplomáticos previos encabezados por Estados Unidos, incluidas dos rondas recientes en Abu Dabi, no han logrado resolver cuestiones clave como el futuro de la región del Donbás, corazón industrial ucraniano ocupado en gran parte por fuerzas rusas.

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelenskyy agradeció a los aliados estadounidenses y europeos por el suministro de sistemas de defensa antiaérea que protegen infraestructura crítica y “salvan vidas”.



“Los ataques rusos ocurren casi todas las noches en Ucrania y, al menos una vez a la semana, son ataques masivos”, afirmó el mandatario, quien reiteró que cualquier acuerdo de paz debe estar precedido por garantías de seguridad firmes para su país.

Zelensky señaló además que la Casa Blanca fijó como plazo el mes de junio para alcanzar un entendimiento con Rusia, aunque anteriores fechas establecidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expiraron sin avances significativos.


Comentarios

