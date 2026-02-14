Semar lleva atención médica a comunidades de Centla

Durante 21 días, personal de la Secretaría de Marina (Semar) brindó servicios médicos gratuitos en comunidades rurales de Centla, como parte del “Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso”, en su fase “Litoral Golfo”.

La estrategia fue coordinada por la Quinta Zona Naval con el objetivo de acercar atención integral a poblaciones con limitado acceso a servicios de salud.

Atención integral en zonas apartadas

Brigadas conformadas por médicos, enfermeros y especialistas en pediatría, ginecología, psicología y odontología recorrieron localidades como Boca de Pantoja, Lázaro Cárdenas, Salsipuedes, Mixteca y Luis Echeverría.

En estos puntos se ofrecieron consultas generales, vacunación, mastografías, citologías y pruebas de detección de diabetes. Además, se entregaron medicamentos y se brindó atención odontológica.

También se realizaron acciones de apoyo social, entre ellas corte de cabello y reparación de electrodomésticos, en beneficio directo de las familias.

Resultados de la jornada

De acuerdo con datos oficiales, durante la jornada se otorgaron 250 consultas médicas, se aplicaron 213 vacunas y se distribuyeron 540 cajas de medicamentos.

Asimismo, se realizaron 60 pruebas de detección y 75 consultas dentales.

La institución naval destacó que el propósito es reducir la brecha en el acceso a la salud en zonas apartadas.

“Buscamos ser el primer punto de contacto para quienes no tienen fácil acceso a los servicios médicos”, señaló la Quinta Zona Naval.

