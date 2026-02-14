Podcast
Internacional

Trump ve favorable un cambio de poder en Irán

Donald Trump afirmó que un cambio de régimen en Irán “sería lo mejor”, mientras EUA envía un segundo portaaviones a Oriente Medio y evalúa opciones militares

  14
  Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un cambio de poder en Irán “sería lo mejor que podría pasar”, en momentos en que su gobierno analiza una posible acción militar contra Teherán.

Las declaraciones se produjeron tras una visita a tropas en Fort Bragg, Carolina del Norte, y luego de confirmar el envío de un segundo grupo de portaaviones a Oriente Medio.

“Parece que sería lo mejor que podría pasar”, dijo el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de presionar por el derrocamiento del gobierno iraní, encabezado por el ayatolá Ali Khamenei.

Aunque en semanas recientes Trump había señalado que su prioridad era frenar el programa nuclear iraní, el viernes dejó entrever que Washington busca concesiones más amplias por parte de la República Islámica.

Presión regional y demandas adicionales

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien visitó Washington esta semana, ha insistido en que cualquier acuerdo incluya restricciones al programa de misiles balísticos iraní y el cese del apoyo a grupos como Hamás y Hezbollah.

Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque antes de la guerra de junio había enriquecido uranio hasta el 60%, un nivel cercano al grado armamentístico.

Los comentarios de Trump contrastan con la postura más cautelosa expresada semanas atrás por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien advirtió que un cambio de régimen en Irán sería “mucho más complejo” que otros escenarios recientes.

Despliegue del USS Gerald R. Ford

Trump anunció que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, será trasladado del Caribe a Oriente Medio para unirse al USS Abraham Lincoln y a otros buques de guerra ya desplegados en la región.

“En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo necesitaremos”, declaró el presidente al referirse al segundo portaaviones.

El despliegue se da tras la fallida ronda de conversaciones prevista para esta semana y en medio de intercambios indirectos realizados en Omán. Trump dejó abierta la puerta a la diplomacia: “Si nos dan el acuerdo correcto, no lo haremos”, señaló sobre una eventual acción militar.

El envío del Ford representa un giro, ya que el buque había sido trasladado previamente al Caribe en el contexto de operaciones relacionadas con Venezuela.

El grupo de ataque sumará más de 5,000 efectivos adicionales en Oriente Medio, aunque expertos advierten que la duplicación de portaaviones incrementa sobre todo la capacidad aérea y de municiones disponibles.

Sin embargo, los largos despliegues generan presión sobre las tripulaciones. El almirante Daryl Caudle ha señalado que extender las misiones más allá de los seis o siete meses habituales resulta “altamente disruptivo”, tanto para el personal como para el mantenimiento de los buques.

Mientras tanto, las naciones del golfo Pérsico han advertido que un ataque contra Irán podría desencadenar un nuevo conflicto en una región aún marcada por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

En ese escenario, Washington mantiene la amenaza de la fuerza, pero también la posibilidad de un acuerdo diplomático que evite una nueva escalada militar.


Comentarios

