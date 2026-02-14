Europa acusa al Kremlin por envenenar a Navalny

Los ministerios de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos afirmaron en una declaración conjunta que el análisis de muestras del líder opositor ruso confirmó “de manera concluyente” la presencia de epibatidina.

Se trata de una neurotoxina extremadamente potente que se encuentra de forma natural en ranas dardo venenosas de Sudamérica, pero que también puede sintetizarse en laboratorio.

Según los países firmantes, esta sustancia no se encuentra de forma natural en Rusia.

En el comunicado señalaron que “Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno”, por lo que presentaron una denuncia ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) por una presunta violación de la Convención sobre Armas Químicas.

Segundo aniversario de su muerte

El anuncio coincidió con la participación de Yulia Navalnaya, viuda del opositor, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, y se da a pocos días del segundo aniversario de la muerte de Navalny.

Navalny falleció el 16 de febrero de 2024 en una colonia penal del Ártico ruso, donde cumplía una condena de 19 años de prisión que consideraba políticamente motivada. Fue uno de los principales críticos del presidente Vladímir Putin y encabezó investigaciones anticorrupción y protestas masivas contra el Kremlin.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, declaró que el uso de este tipo de veneno demuestra “las herramientas despreciables” del Estado ruso y su “miedo abrumador a la oposición política”.

Yulia Navalnaya aseguró que siempre estuvo convencida de que su esposo fue envenenado y que ahora existen pruebas científicas que lo confirman.

“Putin mató a Alexei con un arma química”, escribió en la red social X, calificando al mandatario ruso como “asesino” y exigiendo que rinda cuentas.

El Kremlin ha rechazado categóricamente estas acusaciones y sostiene que Navalny murió por causas naturales tras sentirse mal después de un paseo.

Una toxina letal

La epibatidina actúa en el sistema nervioso de forma similar a agentes como el gas sarín, provocando dificultad respiratoria, convulsiones, disminución del ritmo cardíaco y, en casos graves, la muerte.

No es la primera vez que Navalny fue víctima de un presunto envenenamiento. En 2020 sufrió un ataque con un agente nervioso que atribuyó al Kremlin. Tras ser trasladado a Alemania para recibir tratamiento, regresó a Rusia meses después, donde fue detenido y encarcelado hasta su muerte.

El Reino Unido ha señalado previamente a Rusia por presuntas violaciones a tratados internacionales sobre armas químicas. En 2018, Londres acusó al Kremlin de estar detrás del intento de asesinato del exespía ruso Sergei Skripal en Salisbury con el agente nervioso Novichok.

Las autoridades rusas han negado consistentemente cualquier implicación en estos casos.

