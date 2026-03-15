Papa León XIV exige a líderes alto al fuego en Medio Oriente

El papa León XIV exigió este domingo un alto el fuego en Medio Oriente, al dirigirse directamente a los líderes que iniciaron la guerra en Irán.

“En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y los hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto. Alto el fuego para que puedan reabrirse las vías del diálogo. La violencia nunca puede conducir a la justicia, la estabilidad y la paz que el pueblo está esperando”.

Aunque el pontífice no mencionó a Estados Unidos e Israel, aludió a los ataques que tuvieron como objetivo una escuela, una aparente referencia al ataque con misiles contra una escuela primaria al sur de Irán donde al menos 165 personas perdieron la vida, en su mayoría niñas.

León XIV dijo sentirse cercano a las familias de quienes murieron en los ataques “que han impactado escuelas, hospitales y centros residenciales”.

Manifestó especial preocupación por el impacto de la guerra en el Líbano, donde grupos de ayuda advierten de una crisis humanitaria.

Líderes eclesiásticos estadounidenses se pronuncian ante Papa León XIV

Durante las dos semanas transcurridas desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, el papa ha limitado sus comentarios a discretos llamados a la diplomacia y al diálogo, en un aparente intento de evitar colocarse como un contrapeso político estadounidense frente al presidente Donald Trump.

Por su parte, el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, dijo que la guerra era moralmente injustificable.

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, comentó que era “repugnante” cómo la Casa Blanca estaba incorporando imágenes de videojuegos en sus mensajes sobre la guerra en redes sociales.

Te recomendamos: Mojtaba Jameneí amenaza a EUA al asegurar que vengará a mártires

Comentarios