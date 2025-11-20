Aumenta 4.4% tasa de desempleo por cierre de gobierno en EUA

La economía creó 119,000 empleos durante el mes de septiembre, lo que provocó que la tasa de desempleo creciera ligeramente hasta un 4.4% tras pasar 43 días con el cierre de Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, esta cifra fue mayor que lo creado en agosto, luego de registrar tan solo 22,000 empleos.

La tasa de desempleo volvió a aumentar una décima, hasta quedarse en el 4.4 % con 7.6 millones de personas desempleadas.

Los sectores de trabajo que más puestos crearon fueron el de la asistencia sanitaria, que creció en 43,000 puestos, el de la restauración y bares, que aumentó en 37,000, y el de la asistencia social, que sumó 14,000 trabajadores.

¿Qué pasará después del cierre de Gobierno?

Cientos de miles de trabajadores volvieron a sus labores luego de pasar más de un mes sin actividades, debido a que sus empleos fueron considerados poco indispensables.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos levantó todas las restricciones a los vuelos comerciales que se habían impuesto en 40 aeropuertos principales durante el cierre gubernamental.

Mientras que el país estadounidense comenzó a recuperar su normalidad informativa y la asistencia alimentaria vuelve a los hogares con nuevos requisitos laborales, como participar en voluntariado o capacitaciones laborales durante al menos 80 horas al mes. Deben aplicar adultos entre 18 y 54 años que sean física y mentalmente capaces. Todo esto con el fin de reducir el promedio mensual de beneficiarios.

Dependencias afectadas por suspensión federal

Entre las dependencias que reportaron mayores afectaciones por la suspensión de labores en el Gobierno Federal se encuentran las siguientes:

NASA

Administración Federal de Aviación

Departamento de Defensa

Departamento de Seguridad Nacional

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

Reserva Federal





