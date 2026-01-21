Parlamento Europeo pausa acuerdo comercial con EUA por amenazas

El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo comercial entre Bélgica y Estados Unidos por las amenazas del presidente Donald Trump contra los países europeos que respaldan a Groenlandia.

El jefe de la comisión de de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange aseguró que las propuestas serán reconsideradas hasta que se cree un ambiente cooperativo.

"Ante las continuas y crecientes amenazas, incluidas las amenazas arancelarias, contra Groenlandia y Dinamarca y sus aliados europeos, no nos ha quedado otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry hasta que Estados Unidos decida retomar un camino de cooperación en lugar de confrontación" recalcó el comisionado.

¿Qué dice el acuredo comercial?

El documento firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen estipula que Bruselas acepta el 15% de aranceles para la gran mayoría de los productos europeo, incluidos los automóviles y semiconductores.

De acuerdo con la agencia EFE, también se menciona que Estados Unidos pondría en venta sus bienes industriales a la Unión Europea, libres de impuestos.

Aunque las exportaciones europeas se enfrentan a un arancel del 15% en Estados Unidos, pero la Unión Europea continúa sin implementar su parte, debido a que condicionó su función hasta que lo ratificara la Eurocámara.

Esta previsto que los líderes discutan mañana esta cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en Brusela. Se debastirá si deberán aplicar represalias arancelarias contra Estados Unidos con valor de 93,000 millones de euros, lo que equivale a casi 109,000 millones de dólares.

