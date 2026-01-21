Podcast
Nacional

Sheinbaum ajusta reglas de vuelos de capacitación con EUA

Tras el aterrizaje de un avión militar estadounidense en Toluca, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció nuevas reglas para los traslados de personal mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un ajuste en las reglas para los vuelos vinculados a la capacitación de personal mexicano en Estados Unidos, luego de la polémica generada por el aterrizaje de un avión militar Hércules de ese país en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que, aunque el ingreso de la aeronave fue legal y autorizado, su gobierno decidió modificar el esquema para evitar interpretaciones erróneas.

“Para evitar cualquier confusión, cuando se trate de capacitación, es mejor que el traslado se haga en aviones mexicanos”, sostuvo.

Vuelo autorizado por el Consejo de Seguridad

Sheinbaum aclaró que el arribo del avión estadounidense no fue irregular y contó con la autorización del Consejo Nacional de Seguridad, ya que su única función fue trasladar a personal mexicano que viajaría a capacitarse.

“Fue una decisión del Consejo Nacional de Seguridad y tenía como objetivo llevar a personas que iban a capacitarse a los Estados Unidos”, subrayó.

Además, rechazó versiones que señalaban una posible violación a la soberanía nacional.

Sin tropas ni armamento extranjero

La titular del Poder Ejecutivo federal, enfatizó que el vuelo no implicó el ingreso de tropas extranjeras ni de personal armado, por lo que no se requería autorización del Senado.

“No venían tropas ni instructores armados. Solo estaba el piloto y la tripulación, y se conocía con anticipación quiénes viajaban”, explicó.

Cooperación sí, pero con mayor claridad

Recordó que la cooperación en materia de capacitación entre México y Estados Unidos es recíproca y se mantiene bajo reglas claras y acuerdos previamente establecidos.

Indicó que personal del Ejército, la Marina y áreas de seguridad mexicanas recibe adiestramiento en Estados Unidos, mientras que especialistas estadounidenses también lo hacen en territorio nacional.

No obstante, señaló que el nuevo criterio busca orden, claridad institucional y control político, sin afectar la cooperación bilateral.

“La cooperación continúa, pero con reglas más claras para evitar polémicas innecesarias”, remarcó.


