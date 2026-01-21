Podcast
Nacional

Abordaron Sheinbaum y Mary Simon defensa de pueblos indígenas

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, donde abordaron la defensa de los pueblos indígenas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre los temas abordados durante su reunión con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, realizada la tarde del martes en Palacio Nacional, donde destacaron la defensa de los pueblos indígenas y las políticas contra la discriminación.

“Ella es una mujer muy interesante, es una activista, principalmente por los derechos de los pueblos indígenas en Canadá”, expresó la mandataria al referirse a la jefa de Estado canadiense.

Coincidencias en la defensa de los pueblos originarios

Sheinbaum explicó que el diálogo se centró en las experiencias y políticas que ambos países han impulsado en favor de las comunidades indígenas.

“Estuvimos platicando sobre su lucha de defensa de los pueblos indígenas, de los programas que hemos desarrollado y de nuestra lucha intensa contra la discriminación”, señaló.

También destacó los avances impulsados por su gobierno en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y de las mujeres indígenas.

“Hablamos del cambio que hicimos al artículo segundo constitucional, del Faispiam y del reconocimiento de las mujeres indígenas”, puntualizó.

Además, subrayó que Mary Simon encabeza en Canadá un programa enfocado en la reconciliación y el combate a la discriminación estructural.

“Ella tiene un programa muy importante de reconciliación en contra de la discriminación y busca que se expongan las problemáticas en distintos espacios de la vida canadiense”, explicó.

La titular del Poder Ejecutivo federal, concluyó que el encuentro permitió intercambiar visiones sobre cómo visibilizar las realidades de los pueblos indígenas y avanzar hacia sociedades más justas e incluyentes.

 

 


