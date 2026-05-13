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Internacional

Austria intercepta vuelos de aviones militares estadounidenses

Durante esa operación, dos cazas austríacos supervisaron el tránsito aéreo 'para comprobar si la autorización coincidía con el vuelo real'

  • 13
  • Mayo
    2026

Austria activó dos veces en los últimos días sus cazas Eurofighter para interceptar y acompañar vuelos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Defensa austríaco, Michael Bauer, informó que estos vuelos procedentes de Reino Unido y con destino a Bucarest estaban autorizados.

"Sin Eurofighter no hay vigilancia del espacio aéreo: Para el 10 de mayo había una solicitud de sobrevuelo para 2 aviones del tipo PC12 de la USAF de Mildenhall, GB a Bucarest, RU. Sin embargo, alrededor de las 14:10 horas, dos otros aviones de la USAF se acercaron al espacio aéreo austriaco. Por lo tanto, a las 14:21 horas se activó un despegue de alarma de los Eurofighter. Los dos aviones de la USAF, no obstante, giraron antes de sobrevolar el espacio aéreo austriaco. Para el 11 de mayo se presentó y aprobó nuevamente una solicitud de sobrevuelo. Los dos mismos aviones PC12 sobrevolaron Austria. A las 12:31 horas, 2 Eurofighter controlaron el sobrevuelo para verificar si la solicitud de sobrevuelo coincidía con el sobrevuelo real. Esto era correcto. "

Según Bauer, las aeronaves estadounidenses cambiaron de rumbo y no entraron en el espacio aéreo de Austria.

Durante esa operación, dos cazas austríacos supervisaron el tránsito aéreo "para comprobar si la autorización coincidía con el vuelo real", confirmando que esta vez sí correspondía con el permiso concedido.

Austria, cuya neutralidad está consagrada en su Constitución desde 1955, ha endurecido el control de sobrevuelos militares vinculados a conflictos internacionales, como el de Estados Unidos con Irán.

 

 

 

 


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