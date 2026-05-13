Irán vive el corte de internet más largo de su historia

El bloqueo que Irán interpuso sobre el acceso a Internet entró este miércoles a su día 75, por lo que se considera como el más largo de su historia.

De acuerdo con el director de NetBlocks, Alp Toker, este récord supera al de 72 días registrado durante el golpe de febrero de 2021.

Según registros de la organización encargada de vigilar el tráfico y la censura en la red, los apagones más largos tras Irán y Birmania se produjeron en Sudán en junio de 2019 con 36 días y en octubre de 2021 (con 25 días).

NetBlocks cuenta con registros de incidentes similares en países como Corea del Norte

NetBlocks sí tiene registros de otros incidentes en lugares donde el acceso a internet no estaba disponible de forma generalizada, como en Corea del Norte o Libia.

"Esta censura digital ha provocado especulación y un deterioro de la seguridad digital, ya que los planes de internet 'pro' respaldados por el gobierno y las listas blancas selectivas están dando lugar a vigilancia, corrupción y estafas", señaló la organización al referirse al apagón de Irán.

Bajo el nombre de "Internet Pro", las autoridades han puesto en marcha un sistema aprobado en instancias superiores al Gobierno, como el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

El resultado es un esquema de acceso desigual no solo entre quienes tienen conexión y quienes no, sino también entre los propios beneficiarios.

La discriminación ya existía previamente, ya que algunos usuarios, especialmente altos cargos políticos, cuentan con lo que se conoce como "tarjetas blancas", con acceso a internet sin censura y que, en tiempos de corte de las conexiones, siguen funcionando, lo que genera malestar entre la población.

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