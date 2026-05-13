OMI rechaza escoltas militares como solución en Ormuz

La Organización Marítima Internacional (OMI) advirtió este miércoles que las operaciones de escolta militar para proteger buques mercantes en el estrecho de Ormuz, como las planteadas por Estados Unidos, no representan una solución sostenible a largo plazo frente a la crisis de seguridad que afecta una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

El secretario general del organismo de Naciones Unidas, Arsenio Domínguez, sostuvo desde Londres que el acompañamiento naval puede ofrecer alivio temporal, pero no elimina los riesgos estructurales que enfrentan miles de marinos atrapados en una zona marcada por la guerra y la tensión geopolítica.

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“Escoltar buques mercantes con buques de la Armada o navíos realmente no es algo sostenible a largo plazo”, afirmó.

Proyecto Libertad fracasa tras breve implementación

La declaración se produce luego de que Washington suspendiera el llamado “Proyecto Libertad”, iniciativa promovida por el presidente Donald Trump a principios de mes para proteger militarmente el tránsito comercial por Ormuz.

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El plan fue retirado apenas días después, tras presiones diplomáticas de Pakistán y Arabia Saudí, y luego de lograr únicamente el paso de un número reducido de embarcaciones.

Para la OMI, esta estrategia no resuelve la dimensión humana ni logística de la crisis.

Domínguez recordó que alrededor de 20 mil tripulantes permanecen varados en la región desde hace dos meses, una situación que refleja la magnitud del problema más allá del tránsito puntual de algunos buques.

“En este momento el enfoque es evacuar a los marinos y buscar, dentro del multilateralismo, las soluciones a las causas raíz del conflicto”, subrayó.

Reino Unido, Francia y UE exploran misión multinacional

Mientras tanto, Reino Unido y Francia avanzan en conversaciones para organizar una futura misión defensiva multinacional una vez concluya la guerra, con el objetivo de garantizar libertad de navegación en la zona.

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Londres ya anunció una inversión de 115 millones de libras para reforzar su capacidad militar en posibles operaciones, incluyendo drones, cazas Typhoon, sistemas no tripulados y el destructor HMS Dragon.

En paralelo, la Unión Europea estudia ampliar a Ormuz su misión naval Aspides, actualmente desplegada en el mar Rojo, con funciones de escolta y desminado.

El estrecho de Ormuz es una ruta crítica para el comercio energético global, ya que antes del conflicto movilizaba aproximadamente el 20 por ciento del flujo mundial de hidrocarburos.

Desde el 28 de febrero, la escalada bélica en Oriente Medio mantiene bloqueado este corredor, elevando la presión sobre mercados energéticos, comercio marítimo y estabilidad internacional.

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Aunque evitó especular sobre el desenlace político, el titular de la OMI insistió en que solo un acuerdo entre Estados Unidos e Irán permitirá restaurar condiciones reales de seguridad.

“Una vez que el diálogo concluya con éxito… podremos retornar a una forma segura para que los marinos y los buques naveguen”, concluyó.

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