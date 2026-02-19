Podcast
Internacional

Balcázar recalca postura ante relaciones sexuales a temprana edad

Sobre el matrimonio infantil, el ahora presidente interino resaltó que no ha cambiado de opinión tras abstenerse a votar por la prohibición en 2023

  • 19
  • Febrero
    2026

José María Balcázar, presidente interino de Perú, reafirmó su postura sobre que las relaciones sexuales a temprana edad benfician al futuro psicológico de la mujer.

"Yo no cambio nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad y me considero un hombre que, en este específico caso que usted me dice, siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso", dijo Balcázar

Al ser cuestionado sobre su postura sobre el matrimonio infantil, pidió conversar de "cosas más importantes" pues afirmó que se quieren tejer "leyendas negras" sobre su persona en este tema.

"Yo tengo una vida limpia y una trayectoria impecable de tal manera que por ese lado no quisiera volver a esta retrayendo cosas que llaman los periodistas en los escritos", dijo.

En 2023, el ahora presidente interino se abstuvo de emitir su voto a favor de la prohibición del matrimonio infantil. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, Balcázar afirmó que no ha cambiado de opinión al respecto.

Organizaciones sociales rechazan nombramiento de Balcázar

Organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó el nombramiento al recordar este tipo de declaraciones.

"La designación de una autoridad con antecedentes públicos cuestionados y con declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima alarma ciudadana (...) Resultan inaceptables las afirmaciones en las que sostuvo que las relaciones sexuales tempranas podrían 'ayudar al futuro psicológico de la mujer'", señaló.

Agregó que esta postura contradice el marco jurídico nacional e internacional vigente y desconoce estándares internacionales en materia de protección integral de la niñez y adolescencia, según mencionó la agencia EFE.


