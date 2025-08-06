Cerrar X
Brote de chikungunya en China con miles de casos

China está en alerta debido a un brote de chikungunya, un virus transmitido por mosquitos, principalmente en la provincia de Guangdong

China está en alerta debido a un brote de chikungunya, un virus transmitido por mosquitos, principalmente en la provincia de Guangdong, con epicentro en la ciudad de Foshan.

Desde julio de 2025, se han reportado más de 7,000 casos, con cerca de 3,000 casos nuevos en una sola semana. 

Los síntomas incluyen fiebre, dolor articular severo, dolor muscular, erupciones cutáneas y dolor de cabeza, generalmente apareciendo entre 3 y 7 días tras la picadura de un mosquito Aedes infectado.

Aunque la mayoría de los casos son leves y no se han reportado muertes, el dolor articular puede persistir durante meses o años en algunos casos.

Las autoridades chinas han implementado medidas estrictas, similares a las usadas durante la pandemia de COVID-19, incluyendo hospitalización obligatoria con mosquiteros, fumigación masiva, uso de drones para identificar criaderos de mosquitos, liberación de peces que comen larvas y mosquitos "elefante" que atacan a los portadores del virus.

También se han impuesto multas de hasta 10,000 yuanes (aproximadamente $1,400 USD) por no eliminar agua estancada en hogares, y en algunos casos se ha cortado la electricidad a quienes no cumplen.

El brote, que comenzó con un caso importado el 8 de julio, ha llevado al CDC de Estados Unidos a emitir una alerta de viaje de nivel 2, recomendando precauciones como el uso de repelentes, ropa de manga larga y vacunación para viajeros.

Aunque no hay un tratamiento antiviral específico, la prevención se centra en el control de mosquitos y medidas de protección personal. Hong Kong también reportó un caso importado en un niño de 12 años que visitó Foshan.

El aumento de casos se ha visto agravado por la temporada de lluvias y tifones, que favorece la reproducción de mosquitos.


