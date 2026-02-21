Podcast
Internacional

Buscan excluir al príncipe Andrés de la sucesión real

El gobierno británico analiza una ley para impedir que el duque de York pueda heredar el trono tras nuevas investigacione

El gobierno del Reino Unido evalúa impulsar una legislación para eliminar a Andrés Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión al trono, según informó BBC News este viernes.

La eventual medida impediría que el hermano del rey llegue a convertirse en monarca y se produce en un contexto de creciente presión pública y política en su contra.

Bajo la lupa tras investigación

De acuerdo con el reporte, la iniciativa se activaría una vez que concluya la investigación policial en curso. El duque de York permanece actualmente como octavo en la línea de sucesión, pese a que ya fue despojado de varios honores.

En octubre pasado perdió sus títulos oficiales, incluido el tratamiento de “príncipe”, en medio de la controversia por sus vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

La presión aumentó luego de que este jueves Mountbatten-Windsor fuera detenido bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Posteriormente fue puesto en libertad mientras continúan las indagatorias.

El duque ha negado de manera reiterada y categórica haber cometido cualquier irregularidad.


