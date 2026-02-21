Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
autobus_de_pasajeros_cae_a_lago_congelado_63f695dcd0
Internacional

Tragedia en el Baikal: autobús cae al hielo y deja ocho muertos

Un autobús turístico con visitantes chinos se hundió en el lago Baikal, Rusia; murieron siete turistas y el conductor. Autoridades investigan al operador

  • 21
  • Febrero
    2026

Un autobús turístico en el que viajaban visitantes chinos se hundió entre el hielo en el Lago Baikal, en Rusia, provocando la muerte de ocho personas, informaron las autoridades locales.

El vehículo cruzaba el lago congelado el viernes cuando cayó en una grieta de tres metros de ancho. La zona del incidente tiene una profundidad aproximada de 18 metros, según el Ministerio de Emergencias de Rusia.

Víctimas y sobreviviente

El gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, confirmó en Telegram que entre las víctimas hay siete turistas chinos y el conductor del autobús.

De acuerdo con el funcionario, uno de los pasajeros logró escapar del vehículo antes de que se hundiera por completo.

Las autoridades señalaron que los rescatistas utilizaron cámaras submarinas antes de iniciar las labores de buceo para localizar el autobús. En paralelo, la fiscalía regional abrió una investigación penal para esclarecer las causas del accidente.

La oficina de turismo de Irkutsk informó que el recorrido era operado por un prestador no registrado, lo que podría agravar las responsabilidades.

Un destino turístico bajo la lupa

El Lago Baikal, considerado el lago de agua dulce más profundo del mundo, es una de las principales atracciones turísticas del país. En los últimos años, la llegada de visitantes chinos a Rusia se ha incrementado tras la implementación de un régimen recíproco de exención de visado entre Rusia y China.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, envió condolencias a su homólogo chino, Wang Yi, según un comunicado oficial.

Lavrov aseguró que las autoridades rusas realizan “una investigación exhaustiva” y expresó su esperanza de que el incidente no afecte la dinámica positiva del turismo bilateral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aficionado_fallecido_tras_partido_veracruz_racing_celaya_de0b35cbaa
Investigan muerte de aficionado tras partido de Celaya vs Racing
choque_lancha_brasil_seis_muertos_81b7f7c23d
Choque de lancha contra muelle deja seis muertos en Brasil
encuentran_cuerpo_9_esquiadores_9ebed68e35
Logran recuperar cuerpos de esquiadores perdidos en California
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_02_22_T112227_851_85f9b31fe0
Abaten a Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho'
EH_DOS_FOTOS_20_c176fcd82a
Elegancia y audacia brillan en la alfombra roja de los BAFTA 2026
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Azota violencia a Reynosa tras presunta captura de líder criminal
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo por bloqueos en distintos puntos de Jalisco
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
publicidad
×