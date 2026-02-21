Tragedia en el Baikal: autobús cae al hielo y deja ocho muertos

Un autobús turístico en el que viajaban visitantes chinos se hundió entre el hielo en el Lago Baikal, en Rusia, provocando la muerte de ocho personas, informaron las autoridades locales.

El vehículo cruzaba el lago congelado el viernes cuando cayó en una grieta de tres metros de ancho. La zona del incidente tiene una profundidad aproximada de 18 metros, según el Ministerio de Emergencias de Rusia.

Víctimas y sobreviviente

El gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, confirmó en Telegram que entre las víctimas hay siete turistas chinos y el conductor del autobús.

De acuerdo con el funcionario, uno de los pasajeros logró escapar del vehículo antes de que se hundiera por completo.

Las autoridades señalaron que los rescatistas utilizaron cámaras submarinas antes de iniciar las labores de buceo para localizar el autobús. En paralelo, la fiscalía regional abrió una investigación penal para esclarecer las causas del accidente.

La oficina de turismo de Irkutsk informó que el recorrido era operado por un prestador no registrado, lo que podría agravar las responsabilidades.

Un destino turístico bajo la lupa

El Lago Baikal, considerado el lago de agua dulce más profundo del mundo, es una de las principales atracciones turísticas del país. En los últimos años, la llegada de visitantes chinos a Rusia se ha incrementado tras la implementación de un régimen recíproco de exención de visado entre Rusia y China.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, envió condolencias a su homólogo chino, Wang Yi, según un comunicado oficial.

Lavrov aseguró que las autoridades rusas realizan “una investigación exhaustiva” y expresó su esperanza de que el incidente no afecte la dinámica positiva del turismo bilateral.

Comentarios