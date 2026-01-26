Cae jet privado con ocho personas a bordo en Maine

Durante el despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, un jet empresarial Bombardier Challenger 650 se estrelló durante las primeras horas de este lunes en Maine, Estados Unidos.

Al menos ocho personas se trasladaban a bordo cuando sucedió el accidente, pero aún no se ha confirmado información sobre sus identidades.

De acuerdo con medios locales, este avión llegó desde Houston y el siniestro ocurrió cuando intentaba regresar a dicha ciudad. Las inclemencias del clima fueron el principal factor de este accidente. Se reveló una conversación en donde los pilotos señalaban baja visibilidad previo al despegue.

Aeropuerto de Bangor coopera en indagatorias

La directora del aeropuerto, Rebecca Hupp, declaró que se coopera plenamente con las autoridades federales debido a que la seguridad sigue siendo la máxima prioridad.

Por su parte, la gobernadora Janet Mills dijo que fue informada sobre el incidente y agradeció a los socorristas por trabajar en "condiciones climáticas extremadamente difíciles".

Funcionarios mencionaron que las operaciones normales se reanudarán sólo después de que los investigadores liberen el aeródromo.

Investigadores trabajan para determinar qué provocó el accidente, el incidente subraya la importancia de la preparación climática, la coordinación y el cumplimiento de los protocolos de seguridad durante una de las fases más exigentes del vuelo.

También podría interesarte: Tormenta invernal 'Fern' deja al menos 11 muertos en EUA

Comentarios