tormenta_invernal_fern_muertos_estados_unidos_49476ca8b2
Internacional

Tormenta invernal 'Fern' deja al menos 11 muertos en EUA

Con más de un millón de viviendas sin electricidad, es uno de los estragos que deja el paso de una de las peores tormentas invernales sufridas en la historia

  • 26
  • Enero
    2026

Al menos 11 muertos y casi un millón de viviendas sin suministro eléctrico es el saldo del paso de una de las peores tormentas invernales registradas en Estados Unidos.

tormenta-invernal-fern-muertos-estados-unidos.jpg

Ante esto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, activó los protocolos de emergencia en al menos 20 estados con el fin de resguardar a la población.

Aseguró que el Gobierno Federal coopera con las empresas energéticas para agilizar reparaciones del suministro, debido a que se pronostica una mayor acumulación de nieve durante los próximos días.

tormenta-invernal-fern-muertos-estados-unidos.jpg

El hielo causó estragos en el servicio, donde la entidad con mayores afectaciones fue Tennessee, donde más de 300,000 clientes se quedaron sin suministro. Después le siguen Mississippi y Louisiana con más de 125,000 clientes.

tormenta-invernal-fern-muertos-estados-unidos.jpg

Las ciudades con mayor acumulación de nieve son:

  • Pensilvania
  • Nueva York
  • Connecticut
  • Massachusetts
  • Rhode Island
  • Nuevo Hampshire
  • Vermont

Peor día en aerpuertos desde pandemia

El secretario de Transporte, Sean Duffy aseguró que "Fern" provocó más de 11,000 cancelaciones y más de 17,000 retrasos en todo Estados Unidos.

"Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", anotó el secretario de Transporte, quien señaló que "hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves".

Intensas-nevadas-colapsan-aeropuertos-Europa.jpg

Sin embargo, el secretario recalcó que las aerolíneas no cuentan con la capacidad de reubicar a los pasajeros varados.

"Uno de los problemas es que va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte, será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir. Por lo tanto, en los lugares donde tenemos hielo, resulta más difícil volver a ser plenamente funcionales con rapidez", adelantó.

De acuerdo con la agencia EFE, se estima que para este lunes se aumen 2,600 cancelaciones más. 

Comentarios

