Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26024548995699_99d4de9595
Internacional

Trump envía a Tom Homan a Mineápolis tras protestas

Trump anunció el envío de su zar fronterizo, a Mineápolis, ante el aumento de protestas tras la muerte de un ciudadano por disparos de agentes migratorios

  • 26
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que enviará a Tom Homan, su llamado zar de la frontera, a la ciudad de Mineápolis, Minnesota, ante el aumento de tensiones entre agentes federales y manifestantes tras la muerte de un hombre a manos de un agente de inmigración.

A través de su red social Truth Social, el mandatario señaló que Homan no había estado involucrado previamente en la zona, pero aseguró que conoce bien la región y que le reportará directamente sobre la situación.

Protestas tras muerte de ciudadano

El anuncio ocurre luego de que Alex Pretti, ciudadano estadounidense, falleciera el sábado tras recibir varios disparos por parte de agentes federales de inmigración.

AP26026145668305.jpg

El hecho desató nuevas protestas en la ciudad, que ya vivía un clima de inconformidad desde el asesinato de Renée Good, ocurrido el pasado 7 de enero en circunstancias similares.

Durante el fin de semana, cientos de personas salieron a las calles para exigir el retiro de las fuerzas federales y el cese de las redadas migratorias en la ciudad.

Acusaciones y confrontación política

Trump acusó a dirigentes locales, todos de filiación demócrata, de alentar las protestas para desviar la atención de una supuesta investigación por fraude masivo en programas sociales, que, según él, superaría los 20 mil millones de dólares en Minnesota.

AP26026110772157.jpg

El presidente también lanzó críticas contra la congresista demócrata Ilhan Omar, a quien acusó de haberse enriquecido de manera irregular, afirmación que no fue respaldada con pruebas en su mensaje.

Perfil del zar fronterizo

Tom Homan fue designado por Trump en 2024 para aplicar su política de control migratorio.

Ya había ocupado cargos clave durante el primer mandato del republicano, incluido el de director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

EH UNA FOTO - 2026-01-26T094057.669.jpg

Homan cuenta con décadas de experiencia en la aplicación de leyes migratorias, tras haber sido oficial de policía, agente de la Patrulla Fronteriza y agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_q_TZJ_Zb_EA_Ab_QF_9f53f3a2f8
China reafirma apoyo a Cuba ante presiones de Estados Unidos
nasry_asfura_presidente_honduras_4879db26cc
Nasry Asfura rinde protesta como presidente de Honduras
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T090952_223_a2fa7aba11
Comandante del ICE abandona Minneapolis tras críticas por muertes
publicidad

Últimas Noticias

choque_autobuses_30_lesionados_jalisco_2fb330c1cf
Choque entre unidades de ruta deja 31 lesionados en Jalisco
EH_CONTEXTO_2026_01_27_T124342_885_607e1c9d5c
Reportan desaparición del nieto de la cantante Lucha Villa
EH_DOS_FOTOS_2026_01_27_T122947_276_9e6163d42c
Mia Goth protagonizará Fonda, nuevo thriller de Justine Triet
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×