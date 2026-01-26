Trump envía a Tom Homan a Mineápolis tras protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que enviará a Tom Homan, su llamado zar de la frontera, a la ciudad de Mineápolis, Minnesota, ante el aumento de tensiones entre agentes federales y manifestantes tras la muerte de un hombre a manos de un agente de inmigración.

A través de su red social Truth Social, el mandatario señaló que Homan no había estado involucrado previamente en la zona, pero aseguró que conoce bien la región y que le reportará directamente sobre la situación.

Protestas tras muerte de ciudadano

El anuncio ocurre luego de que Alex Pretti, ciudadano estadounidense, falleciera el sábado tras recibir varios disparos por parte de agentes federales de inmigración.

El hecho desató nuevas protestas en la ciudad, que ya vivía un clima de inconformidad desde el asesinato de Renée Good, ocurrido el pasado 7 de enero en circunstancias similares.

Durante el fin de semana, cientos de personas salieron a las calles para exigir el retiro de las fuerzas federales y el cese de las redadas migratorias en la ciudad.

Acusaciones y confrontación política

Trump acusó a dirigentes locales, todos de filiación demócrata, de alentar las protestas para desviar la atención de una supuesta investigación por fraude masivo en programas sociales, que, según él, superaría los 20 mil millones de dólares en Minnesota.

El presidente también lanzó críticas contra la congresista demócrata Ilhan Omar, a quien acusó de haberse enriquecido de manera irregular, afirmación que no fue respaldada con pruebas en su mensaje.

Perfil del zar fronterizo

Tom Homan fue designado por Trump en 2024 para aplicar su política de control migratorio.

Ya había ocupado cargos clave durante el primer mandato del republicano, incluido el de director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Homan cuenta con décadas de experiencia en la aplicación de leyes migratorias, tras haber sido oficial de policía, agente de la Patrulla Fronteriza y agente especial del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización.

